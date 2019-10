Malhação: Toda Forma de Amar

Rui desconfia que Rita mentiu para ele. Thiago descobre que errou em seu julgamento e tenta se desculpar com o menino. Raíssa tenta convencer Carla a deixar que ela se apresente no show com Nanda. Ivete repreende Nanda por não querer se apresentar por causa da prova. Rita não conta para Filipe que esteve com Rui. Nanda afirma a Raíssa que elas se formarão juntas. Cléber critica Jaqueline por ser injusta com Thiago. Marco e Carla se amam. Jaqueline se desculpa com Thiago e os dois se beijam. Nanda enfrenta Ivete. Rita chega com Filipe à casa de Carla. Lígia se surpreende com a atitude de sua paciente no hospital. Filipe e Rita assumem o namoro para Carla. Rui procura notícias de Nina.

Éramos Seis

Júlio tenta correr atrás de Alfredo, mas o menino desaparece. Zeca estranha a visita da moça enviada por Clóvis. Almeida visita Clotilde, e Olga se irrita. Júlio vai à delegacia com Almeida. Afonso se preocupa com o sumiço de Alfredo. Zeca desabafa com a amiga de Clóvis. Olga implica com Clotilde. Júlio vai com Almeida e o delegado identificar um corpo. Lola tem um pesadelo. Afonso recebe um telefonema misterioso. Assad gosta de saber que Júlio tem parentes ricos. Zeca consegue o endereço de Lola. Shirley desmaia ao atender um telefonema.

Bom Sucesso

Nana decide presentear Gisele com um vestido da loja Chic, e manda a assistente ir à loja escolher. Marcos convida Natasha para passar o Natal na mansão. Toshi aceita passar o Natal com a família de Léo. Diogo e Jeniffer ficam juntos na Chic. Gisele desconfia de Diogo ao ver Jeniffer saindo da mesma cabine em que o advogado estava. Thaíssa pede desculpas a Evelyn. Nana pede a Mario para sair de sua casa, depois que Sofia afirma que a mãe gosta do editor. Paloma e Ramon convidam Lulu, Antônio e Léo para serem seus padrinhos de casamento. Em seu delírio, Alberto pede a Cecília que o leve para perto dela.

A Dona do Pedaço

Carmelinda conta para Téo onde Jô está trabalhando e ele avisa Maria da Paz. Fabiana descobre que Maria da Paz participará de um concurso de bolos. Maria da Paz implora para Régis assinar o divórcio. Fabiana convence Abel a se inscrever no concurso de bolos. Carmelinda sugere que Jô se desculpe com Maria da Paz. Marlene sofre quando Antero anuncia seu jantar de noivado com Evelina. Camilo é obrigado a trabalhar com uma investigadora. Nívea promete mandar Merlin para estudar fora do país. Cássia não aceita jantar com Leandro e Agno. Linda pede que Zé Hélio se afaste de Beatriz. Eusébio pensa em armar uma revanche para Rock. Leandro tenta conversar com Cássia. Régis tira dinheiro do cofre da importadora. Antero tem uma lembrança com uma reação de Marlene e fica confuso. Rock pega o celular de Fabiana. Régis usa o dinheiro que tirou do cofre no cassino. Amadeu e Maria da Paz se beijam.