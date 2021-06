Malhação: Sonhos

Cobra devolve o relógio quebrado para Jade e deixa a Ribalta. Gael alerta seus alunos para ficarem longe de todos os integrantes da Khan. René conta para Dandara e João que está dormindo na Ribalta. Karina decide conversar com Cobra, e Duca vai atrás da menina. Dandara consola Gael. Karina impede Duca e Cobra de se enfrentarem. Jade implica com Pedro por causa da proximidade entre Karina e Cobra. Sol vê Wallace e BB juntos e se entristece. Gael pede para Cobra voltar para sua academia.

A Vida da Gente

Manuela expulsa Eva de sua casa. Mariano convida Vitória para uma reunião em sua casa. Laudelino é levado para a cirurgia. Júlia sai com Ana e Lúcio para um piquenique. Matias se surpreende ao ver Cris se divertir em um Centro de Tradições Gaúchas. Júlia comenta com Rodrigo que Lúcio esteve com elas no passeio. Rodrigo avisa a Lourenço que se encontrará com Tiago. Lourenço vai ao encontro de Rodrigo com Tiago, mas apenas os observa de longe.

Salve-se Quem Puder

Úrsula comprova que Luna/Fiona usa documentos falsos. Renatinha ouve quando Rafael diz para Alexia/Josimara que ama Kyra. Helena confronta Luna/Fiona. Dominique vai ao restaurante onde Mário trabalha. Alejandro descobre que Luna mora na casa de Ermelinda e avisa para Gabi. Por um descuido de Kyra, Ivo descobre que Ermelinda, Zezinho e as meninas estão em São Paulo. Gabi escuta Dominique dizer a Edu que Mário não sabe que a filha está viva. Edu sequestra Ivo a mando de Dominique. Alejandro conta a Luna que Dominique procurou Mário. Alejandro se oferece para entrar na casa de Dominique e ajudar a encontrar a planilha. Helena pergunta ao médico Emir se Téo voltará a andar.

Império

Maria Clara vai com Maria Marta e Amanda fazer a última prova de seu vestido de noiva. José Alfredo avisa a Maria Ísis que irá visitá-la à noite. Cora mostra o resultado do exame de DNA para Téo. Maria Marta obriga Maria Clara a convidar Amanda para ser madrinha de seu casamento e Danielle promete se vingar da sogra. Batista estranha o comportamento de Maria Ísis. Maria Ísis avisa aos pais que João Lucas a procurou. Fernando não acredita que Cristina tenha aceitado fazer um exame de DNA com José Alfredo e questiona Cora. José Alfredo pergunta a Cristina sobre o exame de DNA.