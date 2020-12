Malhação: Viva a Diferença

Tina confronta Mitsuko, que exige que Tina se afaste para a recuperação de Anderson. Ellen se preocupa com as finanças de sua família. K2 afirma a K1 que será uma ótima mãe. Roney descobre sobre a suposta gravidez de K2 e repreende Tato. Gabriel pede para passar uma temporada morando com Roney. Ellen alerta Keyla para a possibilidade de K2 ter falsificado seus exames. Clara confronta Malu sobre seus planos de corte de gastos no Colégio Grupo. Ellen descobre que foi Mitsuko quem pediu a última entrega de Anderson antes do acidente. Anderson recupera a memória.

Flor do Caribe

Alberto alerta o avô de que ele está sendo acusado de roubo de obras de arte. Isabel avisa a Dionísio que confiscará seus quadros para averiguação. Duque obriga Amaralina a ir para a escola. Isabel diz a Taís que sua relação com Mantovani é apenas profissional. Samuca mostra para Ester a chave do elevador da mansão que leva para outro cômodo escondido da casa.

Haja Coração

Beto tenta convencer Adriana dos benefícios de seu plano para Apolo. Cris e Felipe afirmam que gostam de ter Shirlei em sua casa, e Jéssica fica contrariada. Francesca apoia Giovanni na delegacia. Tamara se explica para Fabinho, que a perdoa. Apolo se recusa a ouvir Tancinha. Camila incentiva Aparício a contar toda a verdade para Rebeca. Henrique e Penélope declaram seu amor. Camila confronta a mentira de Bruna. Adriana procura Apolo. Aparício pede que Rebeca desista de seu casamento para ficar com ele.

A Força do Querer

Caio discute com Bibi. Joyce decide expulsar Eugênio de casa. Bibi afirma a Aurora que o dinheiro que conseguiu é do trabalho de Rubinho. Zeca pensa em fazer uma festa para Abel e pede a ajuda de Jeiza. Dantas lamenta o desentendimento com Eugênio. Eugênio repreende Ruy e o obriga a se desculpar com Shirley e Dantas. Ritinha é simpática com Nonato. Nazaré convida Edinalva para a festa de Abel. Joyce conta para Irene o que fez contra Eugênio e a vilã a elogia. Dedé vê Bibi na entrada da comunidade e questiona a mãe. Zeca fica contrariado com o convite que Nazaré faz a Edinalva. Bibi entrega o dinheiro para Sabiá e ele a convida para ficar no baile. Silvana garante a Dita que a amante de seu cunhado não é Shirley.