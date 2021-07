Malhação: Sonhos

Heideguer exige que Lobão se desculpe com Cobra. René inventa para Joaquina que está namorando Dandara. Lobão revela para Nat como se beneficia da luta clandestina com Heideguer. Gael ouve Henrique implicando com Duca e o repreende. René beija Dandara na frente de Joaquina, e Gael acaba vendo os dois. João esconde de Dandara que Gael a viu beijando René. Simplício procura Sol na casa de Dalva. Delma pensa em Marcelo. Duca vê Bianca e Henrique se beijando. Dalva não deixa Sol ir para o ensaio da banda.

A Vida da Gente

Júlia fica radiante ao saber que Manuela voltará a morar com ela. Lúcio se despede de Laura. Lorena avisa a Lourenço que Jonas viu sua foto com Tiago. Lúcio pede para Ana ensiná-lo a jogar tênis. Manuela volta para casa, e Júlia pede para ela deixar Rodrigo ficar para jantar. Alice ouve de Marcos que seria bom se ela se aproximasse de Bárbara e Sofia. Jonas confronta Lourenço sobre sua aproximação com Tiago.

Salve-se Quem Puder

Kyra tenta disfarçar e fugir de Rafael, mas ela muda de ideia e se revela para ele. Muito emocionados, os dois acabam se beijando. Helena rasga a passagem que Hugo lhe deu para tirar férias no exterior e avisa ao marido que irá procurar Mário. Kyra implora para que Rafael não conte a ninguém que ela está viva. Nanico se encanta por Ermelinda e fica com ciúmes de Edgar. Marlene vai ao trailer de Nanico e tenta seduzir o policial. Alan flagra Kyra com Rafael e pede explicações. Helena pede o divórcio a Hugo. Júlia consola Rafael, sem saber o motivo que o deixou tão arrasado. Luna flagra Hugo agredindo Helena e confronta o empresário.

Império

Helena avisa a Maria Marta que José Alfredo vai para o Monte Roraima com Maria Ísis. Cora invade a joalheria Império para ir atrás de Cristina. José Pedro e os irmãos pensam em aceitar a proposta de Maria Marta. José Alfredo manda Josué terminar seu romance com Helena. Cora chega ao camelódromo afirmando que está rica e Reginaldo se interessa pela conversa. Vicente pensa em Maria Clara. Orville avisa a Jonas que Salvador fugiu do manicômio. Érika vê Robertão com os pais e segue o amante. Maria Marta diz que levará Du para o médico e ela pensa em fugir. Cora leva Jairo para sua casa. José Alfredo e Maria Ísis admiram o Monte Roraima.