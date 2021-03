Malhação: Sonhos

Lucrécia exige que Cobra se afaste de Jade. Roberta convence Duca a jantar com ela. BB critica Bianca por pagar para Pedro namorar Karina. João termina a edição do videobook de Bianca, e Cobra faz uma cópia sem que ele perceba. Bianca e Duca se reconciliam. Cobra entrega para Jade o pendrive com o videobook de Bianca. Duca afirma a Gael que não desistirá de descobrir tudo sobre Alan. Sem autorização, Jade posta o videobook de Bianca na internet. Pedro chega ao parque onde estão Karina e Tomtom.

A Vida da Gente

Manuela comenta com Maria que pretende chamar Rodrigo para administrar o negócio. Vitória convida Olívia para lanchar em sua casa, e Dora fica apreensiva. Laudelino revela a Iná que não poderá emprestar dinheiro para Maria e Manuela. Manuela leva Júlia para a casa da avó. onas resolve entrar em uma academia, e Cris se surpreende. Nanda comenta com Celina que acredita que Lourenço não esteja tão empenhado quanto ela no projeto de ter um filho. Iná termina o namoro com Laudelino.

Salve-se Quem Puder

Alexia explica seu plano para a fuga. Tarantino consola Bia após ela lembrar do acidente. Eles conversam sobre a morte de suas parentes. Alexia pensa em trabalhar como secretária na empresa de Rafael, e sugere que Kyra seja babá dos filhos de Alan. Alexia pontua que Luana não é conhecida no Brasil e, por isso, não precisará se esconder de ninguém. Bia revela a Tarantino que a família não sabe que ela está treinando. Luna consegue avisar a Juan que está viva. Helena fica sabendo da possibilidade de Téo ficar paraplégico. Téo diz à madrasta que perdeu a corrente dada por ela. Luna pensa em procurar Helena quando chegar a São Paulo. Zezinho e Ermelinda percebem que as meninas fugiram do sítio.

Amor de Mãe

Davi é levado para o hospital, e Érica, Miguel e Vitória torcem por sua vida. Sandro descobre que Veiga e Belizário podem estar ligados à suposta morte de Lurdes. Camila evolui na fisioterapia. Belizário se assusta ao encontrar Penha em sua casa. Penha e Leila se vingam de Belizário. Durval tenta fazer com que Natália o convide para morar em sua casa. Verena confronta Álvaro sobre o atentado a Davi. Érica sente o cheiro de Lurdes em Thelma. Sandro resgata o livro-caixa de Belizário e pensa em comprovar os crimes de Álvaro. Sandro decide denunciar Álvaro.