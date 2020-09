Malhação: Viva a Diferença

Tina se desespera com a decisão de Mitsuko. Ellen, Anderson e Cristiane se preocupam com o sumiço de Fio. Benê confessa a Juca que não sabe se gostou de seu beijo. Telma avisa a Anderson que Tina será mandada para o Japão, e Ellen aconselha o irmão a lutar pela namorada. Josefina comenta com Dóris sobre a ligação de seu ex-marido. Keyla decide levar Tonico ao médico. Anderson tenta conversar com Noboru, mas Mitsuko o expulsa do restaurante.

Flor do Caribe

Cassiano recebe Alberto e apresenta Duque, que se disfarça de investidor. Donato surge com o barco repleto de peixes. Cassiano diz a Duque que ele será seu aliado para destruir Alberto. Dora diz a Natália para ficar longe de Juliano. Hélio se aproveita do romance com Zuleika para obter informações sobre o que está acontecendo na mansão. Samuel revela a Cassiano que Samuca é seu filho. Alberto avisa a Ester que Cassiano não irá tirar Samuca dele. Samuel avisa a Lindaura que reunirá provas contra Dionísio. Cassiano vai à escola de Samuca.

Totalmente Demais

Gilda acusa Dino de querer transformar Carlinhos em um bandido. Dino pede a Gilda uma quantia alta de dinheiro para pagar suas dívidas, prometendo deixá-la em paz. Hugo diz a Gilda que pode lhe conseguir o dinheiro para afastar de vez Dino de sua vida. Gilda perde perdão a Riscado e o readmite no bar. Jonatas revela a Eliza que deseja terminar seu namoro com ela.

A Força do Querer

Aurora avisa a Rubinho sobre o emprego que conseguiu para ele. Bibi e Rubinho especulam sobre o amigo de Aurora. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu noivado e implora que Zeca a leve para o Rio de Janeiro. Ritinha e Zeca se reconciliam, e Abel fica furioso. Marilda insiste para que Ritinha conte a Zeca que está grávida. Eurico exige que Silvana entregue a nota de compra da bolsa, sem saber que o objeto não pertence à esposa. Ivana ouve Joyce mentir sobre ela para a fotógrafa de uma revista. Eugênio almoça com Irene, que anuncia que ela será sua primeira cliente. Rubinho consegue o emprego e sai para comemorar com Bibi. Ritinha afirma a Zeca que quer ter um filho com ele. Cibele experimenta seu vestido de noiva. Ritinha se arruma para ir para a igreja.