Malhação: Viva a Diferença

K2 consegue despistar Tato. Tato não conta para Keyla sobre a suposta gravidez de K2. Lica e Samantha estranham o comportamento de Ernesto e desconfiam de Malu. K1 deixa escapar para Keyla a possibilidade de K2 estar grávida de Tato. Anderson anuncia a Moqueca que conseguiu o dinheiro para os equipamentos de produção. Clara confidencia a Lica que ouviu Malu falar sobre demissão de professores. K2 pega novos exames com Samira. Mitsuko oferece dinheiro a Anderson para que o menino se afaste de Tina.

Flor do Caribe

Cassiano diz a Cristal que não confia mais nela. Taís e Ester inauguram a empresa de bugues. Alberto pede a Gonzalo que afaste Dom Rafael de seu caminho. Cassiano pergunta a Cristal onde Dom Rafael está escondido. Bibiana, Donato e os filhos vão à festa de aniversário de Hélio, e o executivo fica constrangido com a presença de sua família. Cassiano e Dom Rafael se reencontram.

Haja Coração

Tancinha é humilhada na festa da Mercúrio e deixa o local para não atrapalhar Apolo. Aparício se recusa a sair da mansão. Beto instiga Tancinha a acreditar que Apolo mentiu para ela. Jéssica finge para Felipe que gostou de Shirlei. Carol pede ajuda à família de Francesca para encontrar Afonso. Carmela mostra a Adônis a foto de Tancinha com Beto divulgada na mídia, insinuando que eles são um casal. A chegada de Rodrigo à Peripécia desagrada Beto. Tancinha mostra a Apolo a foto do noivo com as modelos e ambos reagem com surpresa ao se verem com outros pares.

A Força do Querer

Eugênio diz a Ritinha que não revelará que a viu no aquário, mas teme que a menina conte sobre Irene. Eurico comenta com Dantas sobre a tendência de Silvana a jogar. Nonato é agredido por dois homens e Biga se desespera. Aurora vai ao encontro de Bibi e Rubinho. Aurora repreende Bibi por ficar ao lado de Rubinho e avisa que Caio deixou o caso. Eurico decide arcar com o tratamento médico de Nonato. Dantas estranha ao saber da suposta viagem de Bibi. Jeiza não gosta de ver Amílcar com Cândida. Abel desabafa com Nazaré sobre a mãe de Zeca. Zeca mostra a foto de sua mãe para Jeiza. Caio conta para Eugênio que assumirá um cargo na secretaria de segurança. Silvana confronta Eugênio sobre Irene. Ruy descobre que Ritinha mentiu sobre o curso de gastronomia.