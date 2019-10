Malhação: Toda Forma de Amar

Rita conta para Rui que está namorando. Vânia incentiva Madureira a esquecer Carla. Rui questiona Rita sobre a filha. Madureira vê Carla e Marco juntos. Raíssa, Jaqueline e Anjinha temem que Filipe se encontre com Rui. Rita e Lígia têm uma audiência com o juiz. Marquinhos implica com Nanda por causa de suas notas. Nanda pede ajuda a Raíssa. Camelo avisa a Raíssa e Nanda que elas serão a atração principal de um show organizado pela associação de comerciantes. Thiago acusa de roubo um menino em situação de rua. Carla proíbe Raíssa de se apresentar no show. Lígia fala para o juiz sobre sua preocupação com o pai biológico de Nina. Rui vai ao hospital onde Nina foi deixada.

Éramos Seis

Lola, Clotilde e Olga ficam encantadas com a casa de Emília. Isabel e Soraia se desentendem e Julinho intervém. Emília manda Lola, Olga e Clotilde embora quando Justina aparece. Júlio reclama de seus filhos terem brigado com Soraia. Shirley descobre a mentira de Inês. Genu acaba com a discussão entre Carlos e Alfredo. Zeca recebe uma visita inesperada. Benedita revela a situação de Alfredo para Júlio. Lola não consegue impedir o marido de castigar Alfredo, que foge de casa.

Bom Sucesso

Mario acompanha Silvana na ambulância até o hospital. Silvana acorda no hospital sem conseguir enxergar. Ramon recusa uma proposta de emprego de um time de basquete de Chicago, para ficar no Brasil com a família. Sofia fica feliz com a chegada de Jorginho. Ramon pede a Cristiano Felício que consiga o apoio da NBA para o projeto de basquete de Bonsucesso. Paloma fica surpresa com a visita de Sofia e Jorginho. Sofia presenteia Peter com um celular. Batista entrega a Paloma a coleção popular de clássicos da Prado Monteiro, a mando de Alberto. Sofia entrega a Alberto um presente de Paloma. Gisele pergunta a Nana se ela está grávida.

A Dona do Pedaço

Marlene e Evelina explicam sobre o concurso de bolos para Maria da Paz. Britney exige que Fabiana se retrate com ela. Alex explica o trabalho na boate para Jô. Zé Hélio ajuda Maria da Paz a se inscrever no concurso. Jô perde mais um emprego e Carmelinda inventa uma mentira para ela contar para Téo. Régis recebe a intimação para o divórcio e fala com Maria da Paz. Camilo apreende o celular de Vivi, que pega outro com Kim. Carmelinda arruma um emprego para Jô. Maria da Paz pede que Téo não ajude a filha. Jô começa em seu novo emprego na feira.