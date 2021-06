Malhação: Sonhos

Duca humilha Nat e exige que ela não se aproxime mais dele. Cobra e Luiz comentam sobre a tristeza de Lobão. Gael e Bianca vão para a casa de Dalva, deixando Karina e Pedro sozinhos. Nat volta para Lobão. Dalva torce para que Duca e Bianca reatem o namoro. Nat pensa em vingar a morte de Alan. Sol atrapalha o trabalho de BB. Lucrécia afasta Jeff da academia de Gael. Jade devolve a caixa de música quebrada para Cobra. Cobra vai atrás de Jade com agressividade, mas todos saem em defesa da menina.

A Vida da Gente

Vitória fica satisfeita com o desempenho de Cecília. Iná e Laudelino dançam e trocam declarações de amor. Ana e Lúcio, Wilson e Moema se divertem no baile. Rodrigo pede para Manuela voltar por causa de Júlia. Eva fica contrariada por Ana defender Manuela. Manuela chega de Florianópolis para passar o fim de semana com Júlia. Rodrigo vai para a casa de Nanda, que não consegue animar o irmão. Eva procura Manuela.

Salve-se Quem Puder

Rafael diz a Junior que não consegue pedir Renatinha em noivado. Helena deixa Téo impressionado ao dizer que quer Luna/Fiona a seu lado durante a cirurgia do filho. Úrsula descobre que Luna não se formou na universidade que consta em seu currículo. Alexia fica triste com a aproximação de Zezinho e Bel. Isaac pede a Luciano que dê um atestado liberando Bia para participar do campeonato. Marlene mostra a Alejandro a casa onde mora Ermelinda. Graziela informa a Alan que Kyra/Cleyde se ausentará do trabalho por uma semana. No momento em que Téo se prepara para entrar em cirurgia, Úrsula revela ao ex-noivo e sua família que Luna/Fiona é uma impostora.

Império

Maria Marta sugere que José Alfredo ajude a família de Cristina. Xana comenta com Juliane e Naná que se preocupa com o comportamento de Fernando. Ismael pede para voltar a morar com Lorraine. Maria Ísis e João Lucas se beijam. Maria Marta repreende José Pedro por ofender Cristina. Cora insiste que a sobrinha vá atrás de José Alfredo. José Alfredo conversa com Maria Clara sobre Enrico. José Alfredo estranha o comportamento de João Lucas. Cora reclama ao ver Cristina sair para encontrar Vicente. Magnólia avisa a Cora que o exame de DNA está pronto.