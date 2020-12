Malhação: Viva a Diferença

Tina percebe o nervosismo de Mitsuko com o questionamento do policial. Nena afirma que o dinheiro não era de Anderson. Keyla explica para K2 como cuidar de sua gravidez. MB e Felipe provocam Samantha, que é carinhosa com Lica. Keyla conversa com Tato sobre a suposta gravidez de K2 e afirma que sempre estará ao lado do amigo. Malu confronta Clara e Lica, que a enfrenta. Anderson desperta do coma pós-operatório. Tina investiga a última entrega feita por Anderson. Keyla desabafa com Benê sobre K2 e Tato. Tina insiste para que Anderson lembre do dia do acidente, e Mitsuko se desespera.

Flor do Caribe

Cassiano deixa a casa de Samuel decepcionado, ao saber que Ester voltou para a casa de Alberto. Lipe sofre bullying na escola. Ester tenta explicar para Cassiano que voltou para a mansão por causa de Laurinha. Amaralina conta para Rodrigo que é neta de Duque e diz que seu avô não tem conhecimento de sua descoberta. Isabel e Mantovani ficam sabendo que os quadros do acervo da família Albuquerque são roubados. Isabel procura Dionísio.

Haja Coração

Beto confessa sua paixão por Tancinha, e Apolo afirma que o rival conseguiu o que queria. A bomba é detonada na mansão, mas Camila e Lucrécia conseguem se proteger. Tancinha implora para que Apolo a perdoe. Felipe socorre Shirlei e discute com Jéssica. Os peritos afirmam que o explosivo recebido por Camila é de fabricação caseira. Enéas e Agilson acusam Giovanni pelo atentado. Aparício decide impedir o casamento de Rebeca. Giovanni é detido. Tamara e Penélope visitam Fabinho no hospital. Beto sugere que Adriana envie Apolo para os Estados Unidos.

A Força do Querer

Jeiza questiona Bibi sobre sua gravidez. Nonato obriga Biga a ligar para a casa de Eurico para saber notícias de Silvana. Aurora e Bibi estranham por Jeiza e Heleninha falarem sobre a suposta gravidez de Bibi. Eugênio tenta conversar com Joyce. Irene teme que Otávio apareça no escritório de Eugênio. Bibi procura Caio. Ruy vê Shirley com Eugênio e arma um escândalo ao supor que ela é a amante de seu pai. Eurico expulsa Edinalva de sua empresa. Ritinha garante a Ruy que Shirley não é a amante de Eugênio. Dantas invade a sala de Eugênio e discute com ele por causa de Ruy. Irene vê o vídeo na internet com o escândalo de Ruy com Shirley e fica eufórica. Joyce fica furiosa com Eugênio.