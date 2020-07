Malhação: Viva a Diferença

Tato impede uma briga entre Keyla e K2. Samantha convida Clara para ver o clipe da banda de Tina. Keyla confronta Roney por ter mandado Tato embora. Tina reclama das catracas com Bóris, mas ele afirma não poder resolver o problema. MB fala de Keyla para Tina, que fica penalizada com a situação da amiga. Luís insiste para Marta assinar um contrato com a empresa para a qual foi modelo. Josefina, Dóris e Bóris convencem Roney a mudar de ideia com relação a Tato. Tato pede a Keyla que afirme para ele e Roney que não está interessada em Deco.

Novo Mundo

Leopoldina se afasta de Bonifácio. Dom Pedro repreende Domitila e se preocupa por não encontrar a princesa no Palácio. Leopoldina enfrenta Dom Pedro. Joaquim e Anna pensam em ir para a Europa. Germana desperta e ataca Licurgo. Greta reclama de Diara para Schultz. Piatã fala para Joaquim sobre a possível aproximação de Thomas. Na mata, Thomas é picado por um inseto. Domitila manda Rosa divulgar seu romance com Dom Pedro. Jacira e Piatã se casam. Patrício ouve Bonifácio confidenciar a Leopoldina o esconderijo de Anna e Joaquim. Passam-se alguns dias. Anna, Joaquim, Olinto e as crianças chegam à casa de Bonifácio em Santos. Patrício revela a Thomas o paradeiro de Anna e Joaquim.

Totalmente Demais

Rafael vê Max sendo agredido e o socorre. Max revela a Lu que foi agredido. Lorena publica uma foto de Arthur com Eliza, para provocar Carolina. Jonatas chega em casa, lembra de Eliza na festa e acha que a perdeu para sempre. Gilda ouve quando Cordeiro avisa a Dino que ele perderá o bar se não pagar o que lhe deve. Arthur se preocupa com as fotos de Eliza na praia. Gilda se desespera ao descobrir que Dino penhorou todos os seus bens. Gilda pede dinheiro a Eliza. Durão recebe a visita de um conselheiro tutelar. Montanha lamenta ao saber que Cascudo decidiu deixar a equipe de esportes. Gilda procura Germano na Bastille.

Fina Estampa

Íris invade a casa da sobrinha e não percebe a presença da polícia. Antenor tenta se aproximar de Patrícia. Crô fica inconsolável com a morte de Fred. Griselda conta para Renê que Amália está grávida e se casará com Rafael. Juan discute com Chiara por causa de Fábio e Letícia. Rafael chega para trabalhar na Fashion Motos. Renê e Griselda vão buscar Amália no hospital. Tereza Cristina descobre que Barinski é o falso investidor do Brasileiríssimo.