Malhação: Viva a Diferença

Keyla insiste para que Tato reflita sobre a decisão de cuidar do bebê ao seu lado, mesmo não sendo o pai biológico. Keyla dá ao filho o nome de Antônio, em homenagem à mãe. Roney permite que Tato se mude para sua casa com Keyla e o bebê. Passam-se dois meses. As meninas visitam Keyla e Tonico e comemoram sua amizade. Anderson e Tina se interessam um pelo outro. Juca se insinua para Ellen, que tenta ajudar Jota com o computador. Ellen, Lica e Tina discutem e afirmam que não são mais amigas.

Novo Mundo

Leopoldina tenta falar com Anna sobre sua noite de núpcias. Elvira rouba a mala de uma mulher no porto. Miguel fala sobre Noémie na frente de Leopoldina. Thomas se preocupa com o conteúdo do baú do capitão Millman. Germana observa Sebastião conversando com Wolfgang e Schultz. Elvira pede para se hospedar na estalagem. Joaquim diz a Padre Olinto que precisa sair da aldeia o quanto antes. Wolfgang compra uma chácara de Sebastião. Thomas percebe a vontade de Piatã de ir para a expedição com Ferdinando e Letícia. Joaquim aprende alguns costumes indígenas. Anna fica indignada ao saber que Thomas está hospedado na casa de um comerciante de escravizados. Pedro sofre um ataque epilético na frente de Leopoldina.

Totalmente Demis

Lu fica arrasada ao perceber que Carolina está flertando com Rafael. Max leva Lu para a boate, onde acabam encontrando Rafael e Lorena. Rafael aproveita para se aproximar de Lorena. Max percebe que Lu vai se aproximar de Rafael e a beija diante do fotógrafo. Rosângela e Maristela brigam por causa de Florisval. Rosângela avisa a Cleide que quer pôr Florisval na cadeia por falta de pagamento de pensão. Jonatas insinua para a mãe que está apaixonado por Eliza. Jojô tira uma foto comprometedora de Carolina e ameaça mostrar a Arthur.

Fina Estampa

Teodora é recriminada por ter abandonado Quinzé e o filho para ficar com Wallace. Tereza Cristina organiza sua festa. Ellen suspeita de que Vanessa esteja interessada em Renê, mas Patrícia não acredita. Esther diz a Paulo que vai procurar Danielle para conversar sobre uma possível gravidez. Danielle é avisada de que seu irmão morreu em um acidente de carro. Griselda obriga Quinzé a prometer para Wallace que não importunará mais Teodora. Renê cozinha para Griselda. Tereza Cristina liga para Renê e ouve a voz de Griselda.