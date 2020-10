Malhação: Viva a Diferença

Ellen desabafa com as amigas. Jota anuncia a Ellen que seu robô foi selecionado para o festival de tecnologia. Ellen teme que Malu não permita sua viagem para o festival. Nena presenteia a filha com um antigo relógio que foi de seu pai. Malu afirma que o colégio não arcará com a viagem de Ellen, e Jota e Juca ficam indignados. Jota decide promover um arrecadamento virtual para custear a viagem de Ellen ao festival de tecnologia. Fio sente ciúmes de Ellen com Jota. Júlia e Bianca descobrem que Samantha beijou Fio. Ellen hesita em fazer a viagem. Keyla anuncia às amigas que teme por seu estado de saúde.

Flor do Caribe

Dionísio provoca Alberto, insinuando que Ester pode estar com Cassiano. Veridiana mente para Candinho e diz a ele que seu pai morreu. Alberto finge não ouvir Ester, que pede para conversar sobre divórcio. Cassiano diz a Olívia que não acredita que Hélio esteja interessado em um relacionamento sério com Taís. Hélio pede a Yvete para descobrir a verdade sobre Duque. Samuca diz a Ester que não quer se encontrar com Cassiano. Guiomar chega em Vila dos Ventos. Samuca despreza Cassiano, dizendo que ele o abandonou.

Totalmente Demais

Eliza decide doar seu fígado para salvar Jonatas. Rosângela se surpreende com a atitude de Eliza. Gilda se preocupa com a cirurgia de Eliza. Cida conta a Arthur que Eliza doou seu fígado para Jonatas. Arthur e Jojô vão para o hospital saber notícias de Eliza. Lili conta para Jamaica e Max sobre o esfaqueamento de Jonatas. Arthur vê Eliza se declarar para Jonatas. Rosângela visita Jonatas. Jonatas acorda da cirurgia, e Rosângela revela que Eliza salvou sua vida. Arthur adia a viagem para Paris. Stelinha e Maurice embarcam para Paris. Gilda enfrenta Dino na cadeia. Leila visita Jonatas no hospital. Eliza, Carolina e Rafael aguardam o início da audiência.

A Força do Querer

Ruy se desespera com a notícia e tenta convencer Ritinha a interromper sua gravidez. Cândida convida Abel e Nazaré para a festa de aniversário de Vitor. Ritinha garante a Marilda que Ruy fará tudo o que ela quiser. Edinalva aparece na casa de Nazaré à procura de Ritinha e briga com Abel. Ruy discute com Cibele. Dantas questiona Ruy sobre as passagens compradas por ele de Belém para o Rio . Irene ameaça Silvana para não se afastar de Eugênio. Ivana se observa em frente ao espelho.