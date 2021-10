Malhação:Sonhos

Sol anuncia a presença de Karina, mas a menina entra em pânico. Lucrécia se prepara para sua cirurgia e Edgard avisa a Jade mesmo contra a vontade da amiga. Cobra leva Jade até o hospital. Karina não consegue cantar e, sob vaias e reprovações da plateia, assume seu amor por Pedro. Pedro e Karina se beijam e todos aplaudem o casal. Nando pede Delma em namoro. Edgard e Cobra se aproximam. Bianca conta a Gael que Karina perdoou Pedro e sugere que a irmã poderá desculpá-los. Jade e Lucrécia se entendem antes da cirurgia, e Cobra apoia a menina. Duca e Nat combinam um encontro na Aquazen e Lobão fica atento ao telefonema da namorada. Jade reza por Lucrécia ao lado de Cobra e Edgard. Gael e Bianca falam com Pedro sobre Karina. Lobão vê Duca e Nat juntos.

Nos Tempos do Imperador

Pilar realiza que Dolores mentiu para ela. Vitória e Teresa explicam a Lota sobre o resgate das múmias em seu terreno. Bernardinho é flagrado na Quinta, e Lota disfarça a presença do filho. Pedro rejeita o pedido de Tonico para empregar Bernardinho. Lota e Batista sonham com a união de Bernardinho e Leopoldina. Teresa proíbe Leopoldina de encontrar Bernardinho. Pedro sofre ao saber que Luísa perdeu o bebê. Nélio e Dolores se aproximam. Tonico arma contra Pedro. Pilar questiona Dolores sobre suas mentiras.

Pega-Pega

Lourenço diz a Luiza que ouviu histórias sobre o acidente de Mirella e teme que algo possa acontecer com ela. Domênico e Antônia entram na casa de Dalva e se assustam ao vê-la morta. Malagueta comenta com Maria Pia que Eric terá problemas com a polícia. Sandra Helena paga a fiança de Agnaldo. Antônia recebe um e-mail com documentos comprometedores sobre o acidente de Mirella.

Império

José Alfredo discute com Maurílio e Danielle fica intrigada. Enrico foge do hospital e Vicente tenta falar com ele. Magnólia instrui Noely. Pietro conta para Téo sobre o atentado contra Cláudio. Jonas e Carmem se unem contra Orville. Cora se oferece para falar sobre o passado de José Alfredo e Téo fica animado. Maria Clara encontra Enrico e avisa a Beatriz. Cora pede que Téo a ajude a ter um encontro com José Alfredo. Tuane pede para desfilar da escola de samba. Beatriz dá um ultimato em Enrico. José Alfredo demite José Pedro.