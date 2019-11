Malhação: Toda Forma de Amar

Rita recomenda que Lígia autorize Rui a visitar Nina. O protesto tem uma boa repercussão e os manifestantes conseguem uma retratação do shopping. Nanda flerta com Rui. Eliane questiona se Max está disposto a se desculpar com Serginho. Raíssa não consegue contar para Camelo sobre a música indicada por Rui. Vânia critica César por seu comportamento com Jaqueline. Max se desculpa com Serginho. Nanda finge se afogar para que Rui a salve. Leila se declara para Filipe. Thiago constrange Rita ao falar sobre o romance dela e Filipe na frente dos amigos. Raíssa tenta conversar com Camelo. Guga e Serginho são hostilizados na rua.

Éramos Seis

Lola defende Júlio e repreende Carlos. Candoca come um doce de Olga. Almeida lamenta ter se afastado de Clotilde. Carlos tenta escrever sua carta para Inês. Lili sente ciúmes de Soraia com Julinho. Lúcio convida Alfredo para se reunir com seu grupo político. Marcelo faz uma foto com toda a família de Lola. Júlio reclama da esposa para Almeida. Assad humilha Júlio. Alfredo dança com Marion no cabaré. Júlio pensa em procurar Marion.

Bom Sucesso

Paloma confessa a Marcos que gosta dele, mas que não consegue confiar no rapaz. Paloma vê Ramon com Francisca. Marcos convence Nana a contratar Vera para o cargo de Marketing da Editora. Vicente concorda em ajudar a avó. Patrick leva os atletas do Ipê para conhecer o projeto Nós do Basquete e pedir para Ramon treiná-los. Nana e Paloma decidem iniciar a coleção das roupas dos personagens clássicos pelo livro de Don Juan. Nana flagra Marcos e Paloma se beijando.

A Dona do Pedaço

Jô orienta Agno sobre como encontrar Wiliam. Matilde confunde Maria da Paz com a mãe de Joana. Vivi marca um encontro com Chiclete. Jô fala com Agno sobre o documento que devolve a fábrica para Maria da Paz. Téo e Yohana se beijam. Régis pede que seu dinheiro seja liberado. Amadeu avisa a Maria da Paz que tentará reduzir a pena de Jô. Carlito tenta convencer Cássia e Merlin a avisar a Polícia sobre o encontro com Lauro. Camilo quebra os cartões de crédito de Vivi. Márcio pede para Kim não se casar com Paixão. Régis vai ao cassino para pagar a dívida e é tentado a jogar. Agno ameaça Fabiana. Maria da Paz visita Jô.