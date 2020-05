Malhação: Viva a Diferença

Keyla tenta acalmar Tonico. Juca leva um fora de Benê. Benê convence Guto a continuar com as aulas de piano. Josefina tenta ensinar Roney a dançar forró. Jota se incomoda ao ver Ellen dançar com Fio. Keyla e Tato se amam. Juca aconselha Jota a não mentir sobre seus sentimentos por Ellen. Lica convida MB para jantar, e se surpreende ao encontrar Felipe em sua casa. Anderson pede para a irmã entregar um pendrive para Tina. Clara provoca Lica. Tato pergunta por que Keyla quer manter segredo sobre seu namoro.

Novo Mundo

Benedita ouve a conversa de Domitila com Rosa sobre sua viagem ao Rio de Janeiro. Elvira sabota a comida dos marinheiros na taberna. Jacira e Piatã se beijam. Anna vai com Thomas, Wolfgang e Diara ao palácio. Dom Pedro decide voltar para Portugal. Leopoldina passa mal, e Avilez desconfia. Domitila se surpreende com a presença de Benedita na comitiva. Dom Pedro adia sua partida a Portugal. Avilez interdita a taberna de Germana e Licurgo. Libério pega a carta deixada por Cecília no banco na igreja e a publica no jornal. Domitila chega ao Rio de Janeiro. Leopoldina pede que Chalaça convença o marido a ficar no Brasil. Dom Pedro fica impactado com a repercussão que sua decisão causou na cidade.

Totalmente Demais

Bené revela a Lili e Germano que sua filha andava na companhia de um rapaz. Fabinho comenta com Leila que se sente preterido por Germano. Jonatas e Florisval saem à procura de Bola. Jojô promete fazer com que Arthur se envolva com Eliza. Carolina pede a Lu que registre o passeio de barco de Eliza e Jonatas. Jacaré diz a Braço que foi Nina quem o levou para a bandidagem. Eliza fica desolada ao saber que Jonatas não poderá acompanhá-la na viagem de barco. Arthur insinua que Eliza pode fazer o passeio com outra pessoa.

Fina Estampa

Quinzé e Antenor mandam o pai ir embora, mas Amália contraria os irmãos. Pereirinha desmaia, e é levado para o hospital. Marcela liga para Paulo, que disfarça na frente de Esther. Griselda confessa a Guaracy que mentiu quando disse que era sua noiva. Luana sente que Patrícia está grávida. Tereza Cristina expulsa Marcela de sua casa. Ferdinand descobre por que Pereirinha voltou e tenta fazer um acordo com ele. Guaracy é hostil com Griselda. Griselda avisa a Pereirinha que ele não se mudará com ela para sua nova casa.