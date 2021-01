MALHAÇÃO VIVA A DIFERENÇA

JM manda seu segurança afastar Fio de Clara. Clara tenta se desculpar com Fio, e ele decide ir embora. Keyla e Tato chegam ao colégio e vão conversar com Benê. Anderson se emociona com a música que Tina escreve sobre seu pai. Lica é gentil com Taís. Ellen e Juca conversam com Ernesto sobre o projeto que implantarão no Cora Coralina. Dogão vai ao CineCora. K1 não gosta de ver o estado de MB. Anderson e Tina terminam a nova música. Telma chora ao ver Mitsuko perder seus cabelos.

FLOR DO CARIBE

Hélio expulsa Alberto de sua sala e manda Yvete providenciar uma comemoração para celebrar sua nova conquista. Alberto avisa a Guiomar que interditará Dionísio, alegando insanidade do avô. Cassiano diz a Ester que Samuel não estará seguro no hospital. Quirino aceita celebrar o casamento de Juliano e Natália. Cassiano sugere que todos finjam acreditar que Samuel sofreu um assalto, para que possam pegar o verdadeiro culpado. Arruda se veste de médico, e se dirige ao quarto de Samuel.

HAJA CORAÇÃO

Beto diz a Henrique que está arrependido e teme a possibilidade de Apolo ter morrido no acidente. Aparício chega em casa e vê Fedora comemorando o aniversário de Teodora. Teodora aparece para aterrorizar todos da mansão. Adônis fica sensibilizado com a atitude de Shirlei e começa a vê-la com outros olhos. Adriana pergunta a Beto se ele tem algum envolvimento com o sumiço de Apolo. Tancinha briga com Carmela por ter exibido o vídeo de Apolo no dia em que aconteceria o seu casamento. Francesca avisa a Tancinha que não poderá acompanhá-la na viagem ao Rio e incentiva a filha a ir sozinha com Beto.

A FORÇA DO QUERER

Caio não acredita em Dantas e pede para falar com Bibi. Cândida conversa com Jeiza, mas não conta sobre a prisão de Zeca. A advogada informa a Abel que Zeca foi levado para um presídio. Ritinha suplica a Bibi para ajudá-la a falar com Zeca na prisão. Heleninha revela a Caio que Bibi está dando ordens na comunidade. Cibele implora que Anita e Duda apareçam no jantar que ela pretende fazer. Bibi acerta com Ritinha a ida dela ao presídio. Edinalva conta a Zu que não pode dormir sozinha. Ivana se emociona ao ver um pelo nascer em seu pescoço. Dantas é informado que Bibi será intimada à delegacia.