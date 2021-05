Malhação: Sonhos

Edgard ajuda Cobra a deixar o apartamento sem que Lucrécia o veja. Nat chega à Aquazen e se incomoda com a presença de Gael. Edgard avisa a Jade que não vai mais enganar Lucrécia. Gael decide falar com Dalva sobre Alan. Lucrécia conta para Edgard que pode estar com um tumor. Bianca flagra Duca conversando com Nat. Gael confirma para Nat que Alan está morto. Nat acredita que Alan possa estar usando um falso perfil em uma rede social.

A Vida da Gente

Manuela combina de ir ao hospital na companhia de Rodrigo para falar com Ana sobre os dois. Rodrigo e Manuela ficam preocupados com as perguntas feitas por Júlia sobre Ana. Cris não deixa Lorena se despedir de Tiago. Vitória manda Miguel treinar com Sofia, e os dois se aproximam. Lorena implora para Matias não deixar o emprego na mansão de Jonas. Tiago não gosta da nova babá. Iná fica apreensiva quando Manuela e Rodrigo saem para falar com Ana. Eva conta para Ana que Manuela e Rodrigo estão casados.

Salve-se Quem Puder

Helena pede desculpas a Luna/Fiona por tê-la seguido até em casa. Luna/Fiona pergunta se Helena ama sua filha. Hugo desconfia de que Helena esteja escondendo algo. Helena liga para alguém e marca um encontro. Fiona/Luna faz sessão de fisioterapia com Téo. Verônica fala ao telefone com um dos primos e o orienta a conquistar Micaela. Vicky comenta com Micaela sobre sua desconfiança das intenções de Bruno, mas a empresária defende o rapaz. Alexia apresenta o disfarce da versão Josimara 2.0 para Kyra. Luna e Alexia aguardam a decisão de Kyra, que fará o voto decisivo para a permanência da atriz na Labrador.

Império

Robertão foge de Cora. João Lucas provoca José Alfredo. Kelly coloca um porta-retratos com a foto de Isis e José Alfredo em um móvel. Téo manda Érika escrever sobre o casamento de Maria Clara e Enrico. Cora descobre o endereço de Isis. Maria Marta tenta obrigar João Lucas a revelar quem é a amante de seu pai. Xana conta o ocorrido com Cora para Cristina. Robertão se assusta ao encontrar Érika na casa de Téo. Orville e Carmem conversam no presídio. Maria Marta confirma a José Pedro que não pode ficar sem o marido. Téo consegue um teste para Leonardo atuar em um filme. José Alfredo encontra Cora.