Tina convoca as amigas para conversar sobre Lica e Bóris. Deco convida Keyla para jantar. Edgar sugere que Malu aproxime Luís de Clara, para neutralizar as desconfianças do rival. Luís alerta Marta sobre as intenções de Edgar. Lica fica constrangida ao encontrar Bóris. Clara marca um encontro com Guto em sua casa. Anderson não dá atenção para a mensagem de Tina. Fio pede que Ellen dedique mais tempo aos dois. K2 confessa a K1 que teme que Tato ainda goste de Keyla. Bóris oferece a Ellen uma bolsa de estudos no colégio Grupo.

Thomas manda Nívea chamar Anna para falar com Leopoldina. Quinzinho tenta mostrar a Joaquim o quarto com os segredos de Thomas. Anna conta a Leopoldina que Nívea é sua aliada. Benedita faz um acordo com Domitila. Joaquim solicita a Peter que ajude Quinzinho a falar. Domitila pede dinheiro a Thomas e lhe entrega algumas das cartas de Dom Pedro. Joaquim informa a Leopoldina que visitará Anna. Greta acredita que Diara será expulsa de casa. Licurgo decide voltar a cozinhar. Elvira se vê cercada pelos piratas. Bonifácio questiona Dom Pedro sobre o filho que Benedita está esperando. Idalina garante a Cecília e Libério que eles não são irmãos. Wolfgang decide sair de casa. Leopoldina recebe as cartas que Pedro enviou para Domitila e desmaia na frente de Bonifácio e Joaquim.

Gilda descobre que Dino é o responsável pela prisão de Eliza. Fabinho conta a Cassandra que Eliza é irmã dele. Cassandra constata que está apaixonada por Fabinho. Gilda decide testemunhar em favor de Eliza. Peçanha é obrigado a libertar Eliza e Germano. Carolina ordena que os funcionários da Excalibur pintem a agência. Dino ameaça Eliza com um revólver. Dino e Arthur se enfrentam, e a arma acaba disparando.

Antenor cai em um precipício. Griselda tem um mau pressentimento. Caçadores encontram Antenor, e avisam a Patrícia. Beatriz fala para Celina que, antes de denunciar Danielle, quer conversar com Pedro Jorge e Esther. Márcia critica a atitude de Paulo ao falar do estado da ex-mulher. Danielle descobre que Mônica usou a doença de Henrique para conseguir a guarda de Pedro Jorge. Celina garante para o marido que acabará com a carreira de Danielle. Esther decide ficar na Fio Carioca.

