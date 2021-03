Malhação: Sonhos

Nat discute com Duca para despistar Cobra e vai com ele para a QG. Jade sente ciúmes de Cobra. Nat desiste de falar com Duca. Wallace incentiva Jeff a contar para o pai sobre suas aulas de dança. Franz liga para Mari, no momento em que ela chega para falar com Jeff. Duca entrega dinheiro para Bianca. Nando cobra a letra da música de Pedro. Duca marca um novo encontro com Nat. Karina pensa em Pedro. Jeff decide contar a verdade para Lincoln. Mari dispensa Franz para ajudar Jeff. Pedro escreve a letra de sua música pensando em Karina. Lucrécia flagra Jade e Cobra juntos.

A Vida da Gente

Eva proíbe a enfermeira de usar o CD que a filha deixou para Ana. Alice confessa para Manuela que tem curiosidade de saber quem é seu pai. Laudelino tenta disfarçar o desconforto quando Iná pede que ele seja o investidor do negócio de Maria e Manuela. Jonas decide mudar o visual. Rodrigo observa Manuela brincando com Júlia. Iná garante a Manuela que Laudelino emprestará o dinheiro para ela começar seu negócio com Maria. Celina discute com Lourenço e Rodrigo pensa em ir embora com Júlia.

Salve-se Quem Puder

Ermelinda se preocupa com o interesse de Zezinho por Alexia/Josimara. Juan tenta confortar Mário. Téo lamenta a morte de Alexia. Luna se emociona ao ver fotos de Helena no computador. Luna revela a Kyra que está decidida a procurar Helena para saber o motivo de a mãe tê-la abandonado. Kyra não gosta de saber da aproximação de Renatinha e Rafael. Zezinho não reage bem quando Alexia/Josimara lhe pede para não criar ilusões sobre ela. Dominique e Renzo voltam para São Paulo. Renzo decide participar dos negócios de Dominique. Alexia descobre que Renzo foi ao seu enterro e propõe às amigas que elas fujam de Judas do Norte para irem para São Paulo.

Amor de Mãe

Verena teme ser reconhecida como corrupta. Raul conversa firmemente com Vitória e Sandro sobre seus novos planos de vida. A obra de Álvaro é embargada, e o empresário exige que Belizário se vingue de Davi. Durval presenteia Natália. Miriam alerta Davi, e Érica convence o namorado a deixar a cidade. Daisy revela a Sandro que descobriu quem está envolvido no desaparecimento de Lurdes. Belizário atira contra Davi.