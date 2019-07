Magazine Confira o resumo das novelas desta quarta-feira, 31 de julho de 2019

Malhação: Toda Forma de Amar Isaura se arrepende de ter aceitado o suborno de Lara. Nanda tenta disfarçar o incômodo ao saber que Raíssa é a finalista do concurso de talentos. Raíssa descobre que Nanda será sua concorrente no concurso. Serginho conta para Guga sobre a atitude preconceituosa de Max. Martinha pergunta se Filipe quer morar fora do país com ela. Madureira...