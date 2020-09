Malhação: Viva a Diferença

Mitsuko repreende Tina e Anderson. O pai de Benê e Julinho liga para Josefina, que tenta disfarçar. Cristiane, a mãe de Fio, pergunta para Ellen sobre o paradeiro do rapaz. Guto conversa com Samantha sobre Benê. Benê conta a Keyla que Juca a beijou na festa de Lica. Samantha revela a Ellen que viu os seguranças que interromperam a festa falando com Fio. Leide repreende Lica. Mitsuko anuncia a Tina que ela irá para o Japão.

Flor do Caribe

Cassiano conta para Ester tudo o que passou durante os sete anos em que esteve preso no Caribe. Ester fica confusa e prefere se afastar de Cassiano. Juliano convida Natália para sair de barco. Donato vai para o mar sem Juliano, que fica preocupado. Duque explica a Cassiano o motivo de ter falsificado seu atestado de óbito, revelando que a intenção era salvar o piloto. Bibiana fica apavorada com a tempestade que se forma. Candinho encontra Ariana. Alberto vai à casa de Cassiano.

Totalmente Demais

O advogado de Eliza avisa à modelo que não pode retirar o processo contra Carolina. Lili cai da escada e desfalece. Carolina diz a Claudia que quer ser mãe de Gabriel. Depois da visita ao médico, Germano tranquiliza Lili ao afirmar que ela e o bebê passam bem. Gilda descobre que Carlinhos está se encontrando com Dino.

A Força do Querer

Heleninha percebe que Bibi não sabe que o imóvel em que está pertence a seu irmão. Eugênio convida Caio para trabalhar com ele. Caio pede para Dantas empregar Rubinho em seu restaurante. Caio explica para Heleninha por que emprestou sua casa para Bibi. Eugênio recebe o telefonema de Irene na frente de Eurico e fica constrangido. Ivana se observa em frente ao espelho.