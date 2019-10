Malhação: Toda Forma de Amar

Rui afirma a Rita que lutará por Nina. Leila se insinua para Filipe. Meg vê quando Beto beija uma menina. Jaqueline discute com César e deixa a casa do pai com Thiago. Rita confronta Leila por ciúme de Filipe. Rita conta para Filipe que Rui descobriu que ele é irmão de Nina. Peixoto impede que Cléber e Anjinha namorem, e Carla repreende Marco. Raíssa pergunta a Rita sobre a possibilidade de Rui ser seu produtor musical.

Éramos Seis

Clotilde não consegue ser gentil com Almeida. Júlio sente-se mal e Lola se preocupa. Afonso sofre com a falta de Inês e Shirley. Olga passa mal na igreja. Carlos coloca o presente de Lola perto da cama da mãe. Assad reclama do mau comportamento de Soraia. Alfredo sente ciúmes de Carlos. Carlos sente a falta de Inês. Alfredo se despede de Tião. Almeida procura Clotilde. Carlos tenta saber notícias de Inês com Afonso. Dona Maria descobre que Olga está grávida.

Bom Sucesso

Marcos e Paloma tentam colar o prato. Alice acusa Luan de não confiar nela e convida Waguinho a escrever em seu blog. Alice perdoa Waguinho e se irrita com Luan por ter dedurado a presença do rapaz na escola. Ramon atende ao pedido de Alice e aceita Waguinho como ajudante no projeto de basquete. Alberto lê Dom Juan para Paloma, que pensa em Marcos. Alice diz a Gabriela que ela está se punindo ao decidir não jogar mais basquete. Marcos e Paloma vão ao Pão de Açúcar para comprar outro pratinho e se beijam.

A Dona do Pedaço

Maria da Paz e Vivi se emocionam com o reencontro. Jô afirma à polícia que passou a noite com William e se surpreende ao descobrir que Téo está vivo. Fabiana se irrita com o pedido de demissão de Beto. Camilo revela a Vivi e Maria da Paz sobre o estado de Téo. Beatriz oferece sua casa para promover um encontro com a família de Maria da Paz. Vivi promete cuidar de Berta. Kim esconde Márcio em seu armário e Paixão chega. Téo é operado e Jô aguarda para falar com o fotógrafo. Maria da Paz vai ao programa de Ana Maria Braga. Vivi conta a Chiclete sobre sua descoberta. Fabiana é fria quando Vivi lhe conta sobre o parentesco com Maria da Paz. Kim garante a Camilo que Téo é apaixonado por Jô. Téo desperta e Jô entra em seu quarto.