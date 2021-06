Malhação: Sonhos

Cobra desiste de ir à luta clandestina para ficar com Jade. Gael elogia Duca. BB convida Wallace para dormir em sua barraca. A luta clandestina é invadida por policiais e Lobão é preso. Luiz, Maré e Diego ameaçam Jade, e Cobra a defende. Karina reclama da cantoria dos alunos de Dandara, mas Gael os elogia. René foge de Joaquina. Lírio não consegue memorizar seu texto. Henrique se insinua para Bianca. Jade engana Lucrécia. Cobra acusa Nat de ter denunciado a luta clandestina, e os dois se enfrentam. Dandara orienta René a dispensar Joaquina. Heideguer anuncia que denunciou a luta clandestina para a polícia.

A Vida da Gente

Manuela recusa proposta de trabalho e decide voltar para Porto Alegre. Álvaro decide deixar Iná voltar a alugar o salão para promover seu baile. Lorena chama Lourenço para ver o treino de futebol de Tiago. Marcos comemora a venda de um roteiro de viagem. Suzana faz uma proposta de trabalho para Renato. Jonas vê a foto de Lourenço e Tiago juntos.

Salve-se Quem Puder

Hugo tem um acesso de fúria e ordena que Dominique mate Luna. Zezinho exige que Alexia dê um jeito para que ambos continuem a investigar Renzo. Alexia diz a Zezinho que vai provar que o ama e que não há nada entre ela e Renzo. Kyra convence Bia de que Tarantino não se importou com a cicatriz dela e aconselha a irmã a ouvir o filho de Alan. Téo diz a Enéas que vai atrás de Luna/Fiona depois que se recuperar. Alejandro convida Luna para um piquenique e os dois se beijam pela primeira vez após muitos anos. Luna e Alejandro se beijam. Rafael vê Kyra no Empório e fica chocado ao notar que a ex-noiva está viva.

Império

José Alfredo fala para Maria Marta que assumirá a paternidade de Cristina se o exame de DNA for positivo. Cláudio sofre com a falta de Enrico. Leonardo pensa em como pagar seus aluguéis atrasados. Carmem e Orville descobrem que Salvador fugiu do manicômio. Cora vai atrás de Cristina na joalheria Império. José Pedro sugere que José Alfredo não faça o exame de DNA. Téo manda Érika tentar descobrir quem é Salvador. Kelly arruma a mala de Maria Ísis para a viagem com José Alfredo. Maria Marta pensa na conversa que teve com os filhos. Cristina e José Alfredo se preparam para fazer o exame de DNA.