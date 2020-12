Malhação: Viva a Diferença

Guto tenta se explicar para Benê. Keyla, Lica e Ellen tentam convencer Tina a procurar Mitsuko. Noboru implora para Tina voltar para casa. Samantha conta a Lica e Keyla sobre a briga entre Benê e Guto. K2 vê Aldo junto a um grupo de moradores de rua. Benê chora ao pensar em Guto. Anderson incentiva Tina a voltar para casa. Ellen fica apreensiva quando Anderson fala para Jota dormir em sua casa. Roney conversa com Tato sobre a falsa gravidez de K2. Malu fala para Edgar que chamará Luís para divulgaro novo colégio. Luís mostra para Marta, Lica e Samantha o teste de Fio. Anderson implica com Jota. Lica e Samantha discutem por causa de Benê.

Flor do Caribe

Ester entrega a pasta com os documentos a Isabel para que Alberto não a veja. Isabel aconselha Cassiano a recolocar os documentos no lugar, antes que Dionísio perceba sua falta. Amaralina discute com Duque e afirma que não queria que ele fosse seu avô. Guiomar se oferece para ajudar Duque a encontrar Amaralina. Duque faz as pazes com Amaralina e lhe presenteia com um carro.

Haja Coração

Apolo adormece, e o plano de Beto é colocado em prática. Dinalda e Leonora perdem as malas na praia. Henrique pede a Penélope uma chance para reconquistar sua confiança. Aparício sonha que está em uma solitária num manicômio, preso por Teodora. Aparício orienta Agilson a aceitar almoçar na casa de Rebeca. Cris fica triste com a falta de notícias do ex-namorado, e Carol a consola. Murilo aceita o convite de Carol para ir ao casamento de Tancinha. Nair não consegue falar com Apolo. Tonho manda pelo celular de Apolo as fotos e o vídeo do piloto na cama com outra mulher. Felipe pede um tempo para Jéssica. Carmela ameaça mostrar o vídeo da traição de Apolo para Tancinha.

A Força do Querer

Cibele afirma a Shirley que não quer mais saber de Ruy. Ritinha promete se vingar de Cibele. Caio pede a Jeiza que o mantenha informado sobre Rubinho e Bibi. Bibi é parada por dois policiais, e eles encontram o dinheiro que ela recebeu de Rubinho. Stella entrega a Eugênio as passagens para a sua viagem com Irene. Zeca vê Jeiza chegar em casa com Caio e fica irritado. Dantas faz descobertas sobre Mira e decide falar com Silvana. Ivana começa a aplicar os hormônios. Ruy se irrita ao ver Ivana no bar com roupas masculinas. Nonato leva Ivana até sua casa.