Malhação: Sonhos

Cobra ameaça Karina para que ela se afaste. Bete se decepciona com Sol, que decide sair de casa. Bianca e BB estranham o comportamento de Karina. João insiste em sondar René sobre Ana. A turma da Ribalta comemora o sucesso do Show de Talentos com uma festa na casa de Jade. Bete se desespera por não conseguir falar com Sol. Lucrécia questiona Edgard sobre os segredos de René. Sol pede para dormir na casa de Pedro. BB avisa a Cobra que irá à delegacia denunciá-lo por assédio. Gael lamenta com Dalva sobre Cobra. Lobão vai ao encontro de Cobra.

A Vida da Gente

Ana e Manuela vão a um laboratório e confirmam a gravidez. Iná tem novo pesadelo e liga para as netas. Ana avisa a Rodrigo que precisam conversar. Cléber conta para Jonas que Eva o denunciou para a Receita Federal. Jonas não aceita o relacionamento de Rodrigo e Ana. Eva descobre a gravidez de Ana. Rodrigo se encontra com a namorada no clube e os dois discutem. Ana conta para Alice que está grávida. Alice descarta sua aparelhagem de tênis. Manuela aconselha Ana a contar para Rodrigo que está grávida. Vitória pensa em uma solução para que Ana dê continuidade à sua carreira.

Haja Coração

Tancinha não acredita na história que Guido lhe conta. Teodora fica furiosa com Safira. Os policiais chegam ao local onde Fedora e Leozinho estão. Tancinha pede para Guido não procurar Francesca ou seus irmãos. Leozinho e Fedora fogem da polícia. Enéas encontra Giovanni com Camila e fica furioso. Adônis e Leonora não conseguem contar a verdade um para o outro. Francesca consola Nair. Tamara pede perdão à família de Apolo. Alexsander convida Nair para sair. Tancinha afirma a Beto que não contará para a família que seu pai está vivo. Shirlei e Felipe se encontram no apartamento de Henrique. Bruna pensa em usar Enéas em seu plano contra Camila e Giovanni. Rebeca decide ir embora.

A Força do Querer

Jeiza, Caio, Érica, Alan e Selma confortam a esposa de Gerson. Ritinha concede uma entrevista para a TV para conseguir reaver Ruyzinho. Jeiza aceita testemunhar em favor de Zeca. Bibi descobre que Rubinho deu seu carro para Carine. Sabiá aconselha Rubinho a não confrontar Bibi. Bibi cobra o dinheiro que deixou com Silvana, que se desespera. Bibi agride Carine, e um policial a alerta.