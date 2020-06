Malhação: Viva a Diferença

Clara se desentende com Lica, e Malu decide falar com Edgar. Bóris critica Edgar por querer excluir Ellen da divulgação do aplicativo da biblioteca. Ellen afirma a Dóris que pode implantar o aplicativo que fez com Jota na biblioteca do colégio. Bóris elogia Ellen para Edgar, que reage com descrença. Keyla questiona Adriana sobre Deco. Telma mostra para Mitsuko a música de Tina que foi alterada por MC Pimenta. Tato avisa a Keyla que irá competir. Edgar procura Marta para falar de Lica. Tato atende uma ligação de Deco para Keyla.

Novo Mundo

Anna reconhece uma antiga caixa de seu pai nos pertences de Thomas. Jacira sofre por causa de Piatã. Dom Pedro demite Joaquim por causa de Domitila. Narcisa decide ir ao encontro de Bonifácio no Rio de Janeiro. Amália tem uma nova lembrança. Cecília conta a verdade sobre seu pai para Libério. Leopoldina se surpreende ao saber que Dom Pedro demitiu Joaquim. Dom Pedro pergunta se Thomas e Domitila se conhecem. Joaquim revela a Leopoldina que está trabalhando secretamente para Bonifácio. Anna visita Fred no presídio.

Totalmente Demais

Gilda fica abalada ao saber que Sofia morreu. Peçanha conversa com Euzébia e descobre que Gilda falou a verdade para Dino. Jacaré fica atordoado ao saber da morte de Sofia. Eliza dá o dinheiro que economizou para Gilda pagar suas dívidas. Stelinha se impressiona com a forma como Eliza trata a mãe. Lu se surpreende quando Bené mostra o cartão de visita de Lili, comprovando que os pais de Sofia estiveram à procura da filha.

Fina Estampa

Griselda e Renê têm sua primeira noite de amor. Esther e Guaracy passam a noite juntos. Solange conta para Celeste que assinou contrato com uma gravadora. Enzo procura Danielle. Guaracy garante que assumirá o filho que Esther está esperando. Antenor desconfia de que Griselda esteja namorando. Letícia se envergonha do comentário que Vilma faz na frente Juan Guilherme. Alice mostra a Íris a foto que tirou de Tereza Cristina e Pereirinha de seu celular. Wallace vê Teodora trabalhando no hotel.