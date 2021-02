MALHAÇÃO SONHOS

Karina mente para o pai para proteger Bianca. O restaurante fica sem luz, e Marcelo e Delma se desesperam. Bete flagra Sol mexendo em seu dinheiro. Pedro tem a ideia de fazer um show com Nando Rocha no restaurante, e os clientes gostam. Duca pede Bianca em namoro e os dois se beijam, observados por Cobra. Dandara canta animada com Nando, e Gael decide ir embora. Nando convida Pedro para estudar música na Ribalta. Bianca conta para Karina que está namorando, sem revelar a identidade do menino.

FLOR DO CARIBE

Doralice abraça William e diz a Quirino que precisa dele para adotar Beatriz. Chico revela a Donato que sabia que Dionísio era pai de Candinho e afirma que o empresário sempre fez questão de não assumir o filho. Dionísio avisa a Alberto que irá refazer o testamento, por causa de Candinho. Manolo e Veridiana sentem simpatia um pelo outro. Yvete avisa a Alberto que houve mais demissões de salineiros. Silvestre diz a Alberto que há turmalina-paraíba na mina. Dadá, Lino e Adília ficam surpresos ao saber que Veridiana viajará com Manolo.

HAJA CORAÇÃO

Shirlei não esconde sua tristeza ao dizer a Cris que nunca ninguém a rejeitou como Vitória. Vitória avisa a Felipe que tem os seus motivos para não ter falado com Shirlei. Safira insinua que doará suas ações para quem for ao seu quarto durante a noite. Penélope comenta com Tamara que Beto terá que aceitar seu relacionamento com Henrique. Apolo confessa a Nair que jamais gostará de alguém como de Tancinha. Tamara conta a Penélope que está apaixonada. Felipe tem receio de que Shirlei desista dele por causa de Vitória. Lucrécia e Agilson percebem que Camila perdeu novamente a memória. Bruna descobre por Enéas que Camila teve amnésia.

A FORÇA DO QUERER

Kikito e Batoré conduzem Dantas e Yuri para o Morro do Beco. Carine diz a Jacy que Rubinho prometeu que deixará Bibi para ficar com ela. Bibi ameaça Carine para Jacy. Heleninha, Junqueira, Eurico e Cibele descobrem sobre o sequestro de Dantas e Yuri. Rubinho confronta Dantas. Bibi exige que Batoré liberte Dantas e Yuri. Jeiza prende Batoré. Aurora sente-se humilhada quando todos comentam sobre os bandidos. Joyce e Eugênio veem Ivana trabalhando na bilheteria do teatro. Neide explica a Zeca sobre a profecia do índio. Ruy flagra Ritinha fazendo uma ligação para Zeca.