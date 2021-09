Malhação: Sonhos

Lobão pede ajuda a Luiz para sabotar novamente o resultado do exame de DNA. Cobra incentiva Karina a procurar Pedro. Karina vê Pedro brincando com a irmã e acredita que o menino já não sofre mais por ela. Dandara tenta falar com René. Gael e Karina se preparam para o teste de paternidade. René volta da Amazônia e procura João, que lhe conta sobre a gravidez de Dandara. Lobão provoca Gael na frente de Karina. René desmente o caso entre Ana e Lobão e afirma para Gael que o vilão não é o pai biológico de Karina. Lobão ameaça um funcionário do laboratório para conseguir falsificar o resultado do exame.

Nos Temps do Imperador

Pilar afirma que impedirá o casamento de Tonico e Dolores. Pierre recebe uma carta e fica transtornado. Samuel desabafa com Luísa. Isabel confessa a Luísa que teme que algo a afaste de Pierre. Tonico não deixa que Dolores encontre Pilar. Eudoro discute com Pilar e sente uma forte dor no peito. Quinzinho mente para Vitória sobre seus imóveis. Com a ajuda de Zayla, Dolores encontra Pilar.

Pega-Pega

Júlio deduz que foi Malagueta quem incriminou Cíntia, e o agride. Sandra Helena e Mônica passam mal. Júlio afirma a Antônia que Cíntia não roubou o hotel. Nelito dá um soco em Julio por causa de Cíntia. Antônia revela a Cíntia que não acredita em seu envolvimento no roubo. Cíntia diz que estava com Tânia na noite do roubo. Tânia chega para depor sobre a noite do roubo e diz que não lembra se estava ou não com Cíntia.

Império

José Alfredo discute com Maurílio e Danielle fica intrigada. Enrico foge do hospital e Vicente tenta falar com ele. Magnólia instrui Noely e Severo observa a moça. Pietro conta para Téo sobre o atentado contra Cláudio. Jonas e Carmem se unem contra Orville. Cora se oferece para falar sobre o passado de José Alfredo e Téo fica animado. Maria Clara encontra Enrico e avisa a Beatriz. Cora pede que Téo a ajude a ter um encontro com José Alfredo. Tuane pede para desfilar da escola de samba. Beatriz dá um ultimato em Enrico. José Alfredo demite José Pedro.