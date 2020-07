Malhação: Viva a Diferença

Tato afirma a Deco que Tonico merece ter um pai presente. Edgar pede desculpas a Lica e diz que sente orgulho de ser seu pai. K1 e K2 provocam Fio e Ellen. Clara insiste para que Guto desmarque a aula de Benê para ficar com ela. Edgar confessa a Malu que quer se reaproximar de Lica para retomar a diretoria da escola. Tina tenta conversar com Anderson. Samantha desconfia quando Guto a convida para ir ao cinema com ele e Clara. Guto decide não dar mais aulas de piano para Benê.

Novo Mundo

Anna e Joaquim sofrem com a convocação para a audiência. Bonifácio se entristece com a frieza de Leopoldina. Thomas consegue a guarda de Vitória. Olinto vai atrás de Ubirajara na mata. Licurgo reclama da entrevista publicada no jornal. Madre Assunção sugere que Peter e Amália conversem com Chalaça. Chalaça prepara Benedita para ir com ele ao Rio de Janeiro. Cecília fica animada com a entrevista de Germana. Anna e Joaquim se despedem. Greta vai atrás de Ferdinando e os dois ficam juntos. Thomas leva Anna e Vitória para sua casa. Idalina teme a volta de Sebastião. Olinto é cercado por jagunços. Anna enfrenta Thomas.

Totalmente Demais

Eliza vence o concurso Garota Totalmente Demais. Germano e Lili parabenizam Eliza. Germano confessa a Carolina que não conseguiu contar a Lili que é pai de Eliza, e decide procurar Gilda. Carolina pede para conversar com Lili. Carolina comenta com Pietro que falará com Lili antes que Eliza assine o contrato com a revista. Gilda se surpreende quando Germano lhe diz que já sabe que é pai de Eliza. Gilda garante a Eliza que não irá se separar de Dino. Débora se entristece ao perceber que Fabinho está interessado em Cassandra. Carolina revela a Lili que Germano e Gilda tiveram uma filha.

Fina Estampa

Griselda observa a casa de Tereza Cristina e vê Renê Junior se aproximar. Paulo percebe a preocupação de Esther com Vitória. Tereza Cristina conta sua história para Renê Junior, e Griselda e Crô ouvem. Antenor fica satisfeito ao ver a notícia sobre Tereza Cristina na internet. Renê consola os filhos. Crô cuida de Tereza Cristina. Enzo conta para Pereirinha que Tereza Cristina possui um segredo ainda maior do que o que foi revelado. Patrícia decide voltar a morar com a mãe. Renê Junior pede que Renê volte para casa.

NOVELAS / RESUMOS DO DIA