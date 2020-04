Malhação: Viva a Diferença

Keyla tira satisfações com K2 e acaba brigando com Tato novamente. Ellen fica orgulhosa quando Dóris afirma que seu trabalho servirá como inspiração para outro colégio. Edgar pede que Bóris convença Lica e Clara a reatar sua amizade. Ellen exige que Frostbyte impeça o falso Deco de seu aproximar de Keyla. Malu aconselha Edgar a conquistar Clara com presentes. Felipe consola Clara. Lica e MB conversam. Bóris pensa em colocar Ellen como estagiária na biblioteca da escola onde ele trabalha. Anderson e Tina namoram. Keyla percebe que está sendo seguida.

Novo Mundo

Anna diz a Leopoldina que contará a verdade para Thomas e Joaquim. Thomas manda Nívea impedir Anna de sair sozinha. Wolfgang compra um título de nobreza para Diara. Elvira descobre que Anna está grávida. Chalaça conta sobre Domitila para Dom Pedro. Elvira conta para Joaquim sobre a gravidez de Anna. Joaquim questiona Anna sobre a paternidade da criança que Anna espera. Anna mente e diz a Joaquim que o filho que espera é de Thomas. Anna conta para Thomas que está grávida. Joaquim ataca os bandidos que tentam levar o baú com o dinheiro de Dom Pedro. Pedro destitui Thomas de seu cargo.

Totalmente Demais

Fabinho pede que Jonatas assuma mais responsabilidades em seu projeto. Carolina demite Lu. Rafael consegue convencer Carolina a contratar Leila como estagiária, a fim de salvar o emprego de Lu. Cassandra prende Eliza no banheiro e furta o vestido da ex-florista. Cassandra pede a Carolina para não expulsá-la do concurso e promete fazer tudo o que a jornalista lhe mandar. Eliza se sensibiliza com a proximidade de Arthur.

Fina Estampa

Patrícia diz a Tereza Cristina que sairá de casa, e Renê apoia a filha. Severino cobra a conta do restaurante de Íris, e ela liga para Tereza Cristina, que a manda se entender com Renê. Antenor procura Patrícia. Amália estranha o comentário que Rafael faz sobre Juan. Juan cumprimenta Letícia, que o ignora. Zuleika vê Rafael furtar o dinheiro que a loja faturou. Griselda convida Celeste para ser sua sócia em um restaurante.