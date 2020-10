Malhação: Viva a Diferença

Lica afirma a Keyla que não se envolveu com Deco e diz que não quer perder sua amizade. K2 estranha a ausência de K1. Dóris exige que Dogão ajude a organizar os livros da biblioteca da escola. Michel, pai de MB, insinua que investirá no colégio Grupo, caso Malu e Edgar sejam generosos com seu filho. Dóris descobre as dificuldades da vida de Dogão e comenta com Josefina. Keyla e Lica prometem tentar reatar a amizade. MB sente vergonha de seu pai. Lica volta para a escola e todos comemoram. Malu anuncia um novo sistema de ensino no colégio Grupo. Keyla encontra K1 chorando escondida.

Flor do Caribe

Lindaura tenta acalmar Alberto. Duque alerta os pilotos sobre os capangas de Dom Rafael e afirma que será difícil resgatar Cassiano. Ester se recusa a entregar as crianças para Alberto. O barco de Juliano entra em pane, o deixando preso com Natália em uma praia deserta. Carol e Mila ficam preocupadas com a demora de Natália. Cassiano volta para a masmorra de Dom Rafael. Juliano e Natália tentam fazer uma jangada. O avião de Ciro pousa no aeroporto.

Haja Coração

Beto se desespera com seus sentimentos por Tancinha. Adônis ofende Shirlei. Carmela humilha Shirlei e diz que Adônis não gosta dela. Genésio chantageia Francesca e lhe pede mais dinheiro em troca da segurança dos filhos. Bruna estranha o comportamento de Giovanni. Aparício convence Teodora a deixá-lo se disfarçar de faxineiro do Grand Bazzar. Carmela conta a Beto que Tancinha e Apolo adiaram seu casamento. Camila olha para o depósito do Grand Bazzar e se sente mal. Giovanni pergunta a Camila se ela recuperou sua memória.

A Força do Querer

Abel revela a Nazaré que teme que Ritinha faça algo contra o filho. Jeiza desconversa quando Zeca pergunta sobre seus documentos. Cibele fala para Anita que fará o exame de DNA no filho de Ritinha. Irene vai atrás de Eugênio e Joyce quase flagra os dois. Nonato se esconde de Biga. Eurico flagra Ivana e Cláudio conversando em seu quarto. Ritinha conta para Ruy sobre a visita de Cibele e ele fica furioso. Eugênio se reaproxima de Joyce. Biga reconhece Nonato. Rubinho volta para casa preocupado e comenta com Bibi, que culpa Jeiza. Ruy pede para falar com Cibele. Bibi discute com Rubinho na rua e Jeiza interrompe os dois.