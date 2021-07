Malhação Sonhos

Lucrécia escolhe Bianca para representar Julieta, e incentiva Jade a não desistir. Gael parabeniza a filha. Lincoln incentiva Jeff a trazer Mari de volta. Começam os testes para o papel de Romeu. Cobra sugere a Jade sabotar Bianca. Edgard pede a ajuda de Bianca para decidir quem interpretará Romeu. Pedro provoca Duca ao lembrar que Bianca beijará os atores na peça. Simplício revela a King que escondeu as drogas na casa de Bete. João se sai bem em sua audição para o teatro. Sol convoca Wallace para falar sobre Jeff, e BB se incomoda. Jeff afirma aos amigos que ama Mari e seu bebê. Henrique chega para fazer o teste para interpretar Romeu.

A Vida da Gente

Manuela explica para Gabriel que não quer se associar profissionalmente a ele. Júlia sai com Eva. Um homem convida Júlia para fazer um comercial e Eva fica interessada, ainda que a menina afirme não querer. Iná estranha ao ver Júlia arrumada para sair com Eva. Lúcio fala para Celina que se inscreveu para um pós-doutorado em Londres. Jonas flagra Cris e Matias se beijando.

Pega Pega

Wanderley confirma o álibi de Agnaldo. Sabine chega ao Carioca Palace com seu filho Dom. Tânia encontra a nota fiscal da compra da bolsa de Sandra Helena. Nelito leva um presente para Pedrinho, que se emociona. Sérgio encontra o ex-sócio de Eric no Projeto Bauxita. Cássio dá o recado de Timóteo para Malagueta. Eric convida Bebeth para ir ao cinema. Dom é admirado na piscina do hotel. Eric se surpreende com a chegada de Sabine à empresa. Athaíde flagra Pedrinho e Lígia se beijando, e expulsa o amigo de sua casa. Prazeres vê uma figura estranha caminhando pela vila e alerta o sobrinho. Luiza pede ajuda a Douglas.

Império

Téo escreve uma nova notícia sobre o Comendador. José Alfredo tem uma ideia para reaver seu diamante. José Pedro faz uma declaração para os jornalistas sobre a denúncia de Téo. Orville encontra Salvador na casa de Xana. Cristina repreende os funcionários da joalheria Império e João Lucas a elogia. Cora decide guardar o diamante rosa. Maria Ísis expulsa Magnólia e Severo de sua casa. Cardoso ouve a conversa de Reginaldo e Jurema sobre o diamante. Magnólia afirma que vai separar José Alfredo de Maria Ísis. Xana recebe uma carta de Luciano. Tuane convence Elivaldo a visitar Cristina na joalheria Império. José Alfredo procura Cora.