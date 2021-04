Malhação: Sonhos

Nat disfarça e finge estar provocando Duca. João, Nando e a turma da banda preparam a vingança contra Edgard. Wallace vence Luiz. Sol perde a luta de Wallace, que expressa sua mágoa para a menina. Pedro se declara para Karina. Duca descobre que Nat é Leo, ex-namorada de Alan, e Dalva pede que o neto se concentre em sua luta. Sol tira satisfações com BB sobre Wallace. Delma seduz Marcelo, que desiste de encontrar Roberta. Indira repreende Roberta por assediar Marcelo. Lobão provoca Gael ao falar de Karina. Começa a luta entre Duca e Cobra.

A Vida da Gente

Lúcio explica para Manuela e Iná como será a rotina da recuperação de Ana. Vitória leva Bárbara para a casa de Marcos, e ele desiste de sair com Dora. Manuela confessa à Iná que está com medo de contar para Ana sobre seu relacionamento com Rodrigo. Ana tenta balbuciar o nome de Manuela. Lúcio pede que Eva não deixe Ana presenciar nenhuma crise familiar. Alice desconfia de Renato. Lúcio leva Manuela para ver Ana.

Salve-se Quem Puder

Luna/Fiona diz a Helena que Ermelinda é sua mãe. Helena se arrepende de ter ido à casa de Luna/Fiona e fica desconcertada quando a fisioterapeuta deixa claro que deseja o bem de Téo e o da empresária. Ignácio, Alan e família conversam sobre a viagem ao Rio. Disfarçado, Zezinho chega com Alexia à rodoviária. Bia surpreende Tarantino com um jantar à luz de velas. Kyra conversa com Filipa sobre Alan e Rafael. Zezinho explica a farsa para Alexia, e os dois se beijam. Alexia e Zezinho desembarcam em Judas do Norte. Alexia se prepara para se declarar a Zezinho, quando vê o sutiã que ele usou em seu disfarce e questiona se o rapaz está com outra mulher.

Império

José Alfredo elogia a entrada servida no restaurante de Enrico. Lorraine aguarda ansiosa pela encomenda de Maria Marta. Xana conta para Juliane que Antoninho já foi garimpeiro. Merival diz para Elivaldo que consegue relaxar a prisão dele. Maria Clara conversa com José Alfredo sobre a ambição dele. José Alfredo fica encantado com a comida de Vicente e Enrico assume a autoria dos pratos. Maria Marta sugere para Danielle que ela procure um emprego. Maria Ísis vê José Alfredo com Maria Clara e fica arrasada. Érika tenta convencer Téo a desistir de publicar notícias sobre Cláudio. José Alfredo flagra Magnólia na casa de Maria Ísis.