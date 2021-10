Malhação: Sonhos

Lobão manda as fotos de Gael e Karina para Olavo. Sol faz as pazes com Wallace. Karina pede a Lobão para deixar ela depor na audiência. João vê Duca abraçar Bianca e atrapalha os dois. Olavo obriga Karina a mentir sobre seu encontro com Gael e depois mostra as fotos dela com o lutador para o Juiz. O Juiz dá a sentença final na ação de paternidade. Lobão manda Luiz e Diego darem um susto em Pedro. Dandara questiona Bianca sobre Gael e desconfia da resposta que recebe. Gael vê Luiz e Diego atacarem Pedro.

Nos Tempos do Imperador

Teresa afirma que Luísa não poderá mais entrar em sua casa, e Pedro, Isabel e Leopoldina ficam atônitos. Samuel exige que Zayla se afaste de Tonico. A Madre questiona Pilar sobre as verdadeiras intenções de Zayla. Dumas desconfia que Teresa tenha um motivo secreto para expulsar Luísa da Quinta. Isabel diz à Leopoldina que, se Augusto lhe amar verdadeiramente, enfrentará sua família para ficar com a irmã. Zayla pressiona Pilar. Eudoro gosta de ver que Dolores aprendeu a ler. Luísa afirma que conseguirá unir Augusto a Leopoldina. Pilar garante a Samuel que não pode se casar com ele.

Pega-Pega

Lígia não gosta de saber que Antônia sabe sobre sua internação. Cíntia e Nelito conversam e decidem continuar sendo apenas amigos. Sabine observa um anel de brilhantes na sala de Malagueta e se enfurece ao descobrir que é de Maria Pia. Sabine demite Maria Pia, e diz que contará a Eric sobre o romance da executiva com Malagueta. Lourenço avisa a Eric que foram encontradas fotos que comprometem Maria Pia.

Império

Silviano pensa em pedir para Merival libertar Marcão. Carmem tenta falar com Orville. Danielle vai para a delegacia e Bruna conta para Maria Marta. Merival pergunta se Silviano é Fabrício Melgaço. Danielle avisa a Maurílio que seu cofre estava vazio. Maria Ísis se recusa a aceitar a decisão de José Alfredo. Maria Marta decide ir para Petrópolis. Magnólia e Severo esperam Noely chegar em casa. Enrico pede para cozinhar com Vicente. Marcão decide contar o que fez a mando de Maurílio. Xana é irônico com Maria Clara. Ismael manda Lorraine devolver o presente que ganhou de Silviano. Orville constata a morte de Carmem, e Helena acalma Salvador. Lorraine vê José Pedro deixar o prédio de Silviano.