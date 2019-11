Malhação: Toda Forma de Amar

Madureira aconselha Rui a esquecer Rita. Max afirma a Regina que não aceitará Guga como ele é. Guga confronta Meg. Nanda diz a Rui que está apaixonada por ele. Rui declara a Nanda seu amor por Rita. Tatoo conta para Marco a suposta agressão de Cléber contra Anjinha. Rita e Jaqueline questionam Anjinha sobre Cléber. Thiago revela a Cléber que Tatoo espalhou a notícia de que ele agrediu Anjinha. Guga sofre com o abandono de Max. Filipe e Rita lamentam a discussão que tiveram. Lara conta a Lígia e Joaquim sobre o beijo de Rui em Rita. Marco pede para conversar com Cléber. Rui garante que ele e Rita criarão Nina juntos.

Éramos Seis

Júlio disfarça seu estado para Lola e Carlos. Alaor e Neli aconselham Marion a esquecer Júlio. Alfredo fala com Lúcio sobre seu sentimento por Marion. Inês diz a Shirley que não acredita no amor porque Afonso e Carlos a esqueceram. Shirley se sente culpada pelo estado da filha. Lili confronta Soraia na casa de Julinho. Zeca permite que Justina se divirta pintando a igreja com ele e Candoca se emociona. Lola tranquiliza Genu quanto aos namoros de seus filhos. Emília se anima com a notícia de que Adelaide está chegando. Adelaide joga cartas com homens no navio. Alfredo ganha no jogo. Júlio pede que Almeida alerte Marion. Lola repreende Almeida ao vê-lo com Clotilde. Marion sofre com o recado de Júlio. Carlos e Mabel se beijam. Inês flagra Shirley mexendo em seus pertences. Marion seduz Alfredo.

Bom Sucesso

Fábio afirma a Nana e Marcos que Felipe pode ter sido assassinado por um funcionário da Editora. Diogo ameaça processar Fábio. Mario diz a Marcos que resolveu apostar no relacionamento com Silvana. Thaíssa demonstra interesse em desvendar a morte de Felipe. Nana comenta com Alberto sobre a suspeita de Fábio. Fábio conta a Thaíssa, Jeff e Evelyn que Felipe lhe mandava e-mails sobre como os amigos da Editora o enganaram. Vera sugere que ela e Alberto fiquem juntos.

Amor de Mãe

Magno e os irmãos apoiam Lurdes na busca por Domênico. Wesley comenta que Clóvis pode ajudar a encontrar Domênico. Magno conhece Dona Nicete. Lídia provoca Verena e discute com Raul. Lurdes contrata Clóvis, e Ryan desconfia. Raul e Érica se insinuam um para o outro. Magno se sente culpado pelo estado de Nicete. Thelma passa mal durante uma briga com Sinésio, que não ajuda a irmã. Lurdes socorre Thelma novamente. Lídia volta para o Rio de Janeiro, deixando Érica com Raul. Lurdes repreende Magno por ter se aproximado de Dona Nicete. Vitória conhece Davi. Ryan anuncia a Lurdes que Clóvis encontrou Kátia.