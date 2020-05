Malhação: Viva a Diferença

Keyla socorre Tato. Tato sofre por causa de Deco, e Keyla afirma que visitará Das Dores em busca de conselhos espirituais. Keyla insiste para que K1 pare de vender remédios clandestinamente. Lica fica indignada com a viagem de Edgar e Clara, e pede para conversar com Felipe. Das Dores afirma que Keyla encontrará Deco. Roney comenta com Bóris que há algo estranho com Keyla. Lica e Felipe ficam juntos. Benê vê MB com Samantha e tenta registrar o momento dos dois. Tato insiste para que Keyla encontre Deco e revele a verdade sobre Tonico

Novo Mundo

Thomas convence Anna de que não conhecia a sala secreta. Dom Pedro se encontra com Domitila. Joaquim descobre uma prova contra Thomas. Diara gosta da ideia da construção de um novo quilombo nas terras de Wolfgang. Bonifácio diz a Joaquim que pode ajudá-lo a falar com Anna. Nívea pede para Liu ensiná-la a cuidar de um bebê. Matias vê Cecília com Peter. Lurdes comenta com Anna sobre o estranho comportamento de Leopoldina. Peter consegue visitar Amália. Cecília se apavora quando Matias a questiona sobre o médico. Bonifácio procura Thomas. Joaquim arma um encontro com Anna.

Totalmente Demais

Jamaica conta a Leila que foi Fabinho quem armou o roubo para incriminar Jonatas, mas a jornalista não acredita. Rosângela visita Jonatas na prisão e diz ao filho que acredita em sua inocência. Leila inventa uma desculpa para conseguir com Mirtes as imagens gravadas pelas câmeras de segurança da Bastille. Leila e Jamaica comprovam que foi Fabinho quem fez a troca dos envelopes e mostram para Zé Pedro. Policiais vão à casa de Germano para apreender Fabinho.

Fina Estampa

Tereza Cristina se apavora com a possibilidade de Griselda contar para Renê sobre seu caso com Pereirinha. Gigante vê Tereza Cristina e Griselda na casa de Pereirinha e avisa a Guaracy. Íris decide usar a foto que tirou de Renê com Griselda para chantageá-lo. Alberto chega ao Tupinambar e é hostil com Dagmar. Teodora diz a Pereirinha que conseguirá um emprego. Antenor e Beatriz encontram Patrícia e Alexandre. Tereza Cristina conta para Crô seu plano para atrapalhar a festa de Griselda. Renê expulsa Íris e Alice do Le Velmont.