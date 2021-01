NOVELAS / RESUMOS DO DIA

Malhação Sonhos

Dandara permite que Sol faça o teste, e a menina encanta os professores com sua voz. Bianca convence Gael a deixá-la estudar teatro. Gael confessa a Bete que tem dúvida se é o pai biológico de Karina. Pedro tenta apoiar Karina, que chora no caminho para o colégio. Cobra se atira sobre Bianca, e Duca chega para defender a menina. Gael interrompe a briga, e Cobra pede desculpas a todos, mas Duca não acredita nas boas intenções do rapaz. Bianca conta para Dandara que Gael permitiu que ela estude na Ribalta. Sol pede para Bianca não contar para Bete sobre sua aprovação. Dalva aconselha Duca a se concentrar em seu teste de grau. Duca observa a aproximação de Cobra e Gael. Gael oferece um emprego para Wallace. Bete proíbe Sol de estudar na Ribalta, e a menina se afasta da mãe. .

Flor do Caribe

Zuleika conta a Dionísio que Hélio foi preso. Castro oferece mais dinheiro a Hélio para que mantenha o acordo com o ex-patrão. Bibiana vai à casa de Dionísio tirar satisfações sobre a prisão do filho e acaba agredindo Alberto. Samuel tenta, em vão, convencer Hélio a dizer a verdade. Manolo convoca Aurora para ir a Vila dos Ventos avaliar a documentação de Klaus Wagner. Bibiana procura o delegado para dizer que Hélio está assumindo a culpa de um crime cometido por Dionísio. Alberto avisa a Ester que eles receberam uma intimação.

Haja Coração

Bruna discute com Giovanni. Aparício pede a Dinalda que não revele sua identidade a Rebeca. Camila vai à loja de explosivos em busca do vendedor João Romantini. Fedora anuncia que, se ganhar a presidência, demitirá Aparício e Agilson. Carmela e Leonora combinam de sabotar as modelos do teste. Márcia avisa a Carol que Afonso precisa resolver a situação da bolsa de estudos dela e dos irmãos.

A Força do Querer

Bibi se desespera com a possibilidade de represália de Sabiá. Zeca descobre que Jeiza está saindo com Caio e afirma que o relacionamento dos dois não tem mais volta. Ivana sofre discriminação ao procurar um emprego. Sabiá perdoa o mau negócio de Bibi. Ruy repreende Cibele por tentar ajudar Ivana. Alertada por Biga sobre a rejeição da família a Ivana, Silvana encontra uma forma de ajudar. Ritinha implora que Jeiza não conte a Caio que é bígama. A polícia procura por Bibi, que pede asilo na casa de Silvana.