Malhação: Sonhos

Gael pede para Heideguer não contar a Lobão o que descobriu. Nat se declara para Duca. Karina sugere que Pedro peça ajuda à patrocinadora da demo para pagar o clipe. Wallace beija BB, e Sol fica arrasada. Heideguer chantageia Nat. Duca usa Roberta para provocar Lobão. Lucrécia faz uma biópsia, e Edgard a acompanha. Sol filma a performance de Wallace na academia e implica com BB. Jade dá um presente para Cobra, que recusa. Heideguer mostra para Lobão o vídeo de Alan. Wallace não dá atenção para Sol. João instala uma câmera no quarto de Karina. Dalva fala para Bianca que torce para ela voltar a namorar Duca. Heideguer ameaça Nat e a família.

A Vida da Gente

Jonas esquece o aniversário de casamento, e Cris fica furiosa. Rodrigo pede para conversar com Ana, e Eva ouve. Iná se preocupa com o relacionamento de suas netas com Rodrigo. Sofia vence uma partida do torneio de tênis. Rodrigo procura Ana, os dois conversam e acabam se beijando.

Salve-se Quem Puder

Alexia/Josimara implora que Zezinho deixe a Labrador. Helena se sensibiliza com o abraço de Luna/Fiona. Dionice alerta Bia sobre as orientações de treino de Isaac. Téo decide fazer a cirurgia. Luna se emociona ao ver que Helena cantava a mesma canção de ninar para ela e Téo. Renatinha flagra Alexia/Josimara aos beijos com Zezinho. Alexia aproveita a grosseria de Renatinha contra ela e convence Zezinho de que é a secretária de Rafael a persegue na empresa. Renatinha chantageia Alexia/Josimara em troca de seu silêncio sobre o que aconteceu com Zezinho. Kyra/Cleyde pede demissão.

Império

Maria Ísis assina a escritura do apartamento que ficará em seu nome. Maria Marta vai ao apartamento de Maria Ísis à procura do marido. José Alfredo sugere que Juliane desfile na festa. Maria Clara demite a modelo principal do desfile. Magnólia e Severo chegam à festa. José Alfredo e Cristina discutem, e Érika registra a conversa com sua câmera. Téo publica a foto de Cláudio e Leonardo. José Alfredo vai atrás de Cristina.