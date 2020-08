Malhação: Viva a Diferença

Ellen sofre com a dificuldade da prova. Começa a Balada Cultural. Gilvan entrega a Dóris o comunicado de Aldo, que encontrou jogado no lixo. Felipe e Bóris elogiam a exposição de fotos montada por Lica e Ellen. Keyla prepara Clara e K1 para o desfile de moda. Roney tem uma ideia para ajudar Guto e Benê. Keyla aconselha Tato a contar a verdade para Dóris. Anderson pede uma nova chance a Tina. Ellen termina sua prova, e Bóris e Malu se surpreendem. Tato confessa a Dóris sua situação com Aldo, e a diretora promete ajudar o rapaz. Clara descobre que Lica gosta de Bóris.

Novo Mundo

Leopoldina implora para Bonifácio não abandonar seu cargo. Wolfgang conta a Egídio todos os crimes de Greta e ela é presa. Anna tem um pesadelo com Thomas. Diara volta para casa. Cosette elogia Licurgo, e Germana se enfurece. Sebastião invade a escola de Anna. Diara afirma a Ferdinando que voltará a ser livre. Chalaça cobra de Sebastião as dívidas que tem com o governo. Germana flagra Cosette agarrando Licurgo e se vinga da atriz durante o espetáculo. Anna tem um mau pressentimento e Piatã se preocupa. Thomas deixa a igreja e se apressa para voltar à cidade.

Totalmente Demais

Sofia acusa Lili e Rafael de traição. Arthur comenta com Eliza que desconfia de que haja um romance entre Hugo e Gilda. Carolina não gosta de saber que Arthur acompanhará Eliza ao Uruguai. Sofia sai de casa, deixando Lili e Germano aflitos. Sofia aparece na boate e tenta beijar Rafael. Jonatas avista Jacaré e segue o bandido. Sofia inventa para os pais que Rafael a destratou.

Fina Estampa

Tereza Cristina confidencia a Pereirinha que guarda dinheiro em casa para o caso de precisar fugir. Ferdinand pensa em como provar os crimes de Tereza Cristina. Quinzé flagra Griselda e Guaracy se beijando. Paulo lembra de quando cuidou de Vitória. Celeste descobre que Solange não dormiu em casa e avisa a Baltazar. Daniel pede Solange em casamento. Danielle recebe uma intimação para apresentar sua defesa no Conselho Regional de Medicina. Teodora passal mal ao acordar. Quinzé descobre o segredo de Fabrícia. Guaracy procura Esther.

