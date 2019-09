Malhação: Toda Forma de Amar

Nanda não consegue se entender com João Estrela. Anjinha apoia Cléber. Montenegro repreende Estrela e cobra as novas músicas de Nanda e Raíssa. Guga conta sua história com Serginho para Meg, que se emociona. Beto alerta Guga e Meg sobre as intenções de Osório. Cláudio instrui Rita sobre seus encontros com Nina. Marquinhos comenta com Anjinha que Nanda inventou um namoro com Cléber. Osório revela a Regina o que descobriu sobre Guga. Anjinha confronta Nanda. Regina se esquiva de conversar com Guga. Lígia sofre com o encontro de Rita e Nina, e Filipe a conforta. Montenegro se preocupa com a escolha da música de Raíssa. Madureira pensa em marcar a data de seu casamento, e Carla e Marco se sentem mal. Incentivada por Guga, Regina conta a Max sobre sua conversa com Osório.

Bom Sucesso

Mário conta a Nana que ela passou mal e garante que nada aconteceu entre eles. Paloma não dá atenção para Marcos. Alice pensa em falar com Waguinho e pede ajuda a Francisca para encontrá-lo. Alice liga para Marcos e diz que Waguinho pode testemunhar a favor de Paloma. Eric nega ter contratado Paloma para se vingar de Alberto, quando a costureira o questiona. Paloma desiste de trabalhar para Eric. Nana confidencia a Gisele que dormiu com Mário. Paloma resolve se dedicar à costura e realizar seu sonho de ser estilista. Nana inventa para Diogo que dormiu na casa de Gisele. Diogo pressiona Gisele para saber a verdade sobre Nana.

A Dona do Pedaço

Fabiana finge que a queda de Jô foi um acidente e chama por socorro. Amadeu e Régis se enfrentam na confeitaria. Maria da Paz, Amadeu e Téo visitam Jô no hospital. Camilo faz um acordo com Fabiana e promete encerrar as investigações sobre o acidente de Jô. Téo afirma a Fabiana que descobrirá o mistério que existe entre ela e Jô. Zé Hélio se declara para Beatriz e a beija. Téo revela a Amadeu sobre a visita de Fabiana ao apartamento de Jô. Fabiana chega ao hospital e diz que deseja falar com Jô assim que a moça despertar. Camilo se revolta por não conseguir dormir com Vivi. Jô acorda e humilha Maria da Paz. Fabiana exige que Jô lhe transfira todo o seu dinheiro.

A Rede Globo não divulgou o resumo dos capítulos finais de Órfãos da Terra.