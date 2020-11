Malhação: Viva a Diferença

As meninas pensam no tema da festa de 1 ano de Tonico. Ellen edita o clipe de Fio. Gabriel diz que voltará para Caxambu, mas promete estar no aniversário de Tonico. Fio vê o clipe editado por Ellen e fica feliz. Samantha flagra Clara vendo o clipe de Fio e afirma que ela está apaixonada por ele. Tina mostra a Jaqueta que Keyla customizou para Anderson. Clara aparece no salão em que Fio trabalha para fazer as unhas, como desculpa para ver o rapaz. Malu reprime a filha por causa de suas unhas pintadas. Lica pede ajuda para Felipe em um desenho que deseja dar de presente para Tonico. Tato e Keyla se beijam.

Flor do Caribe

Cassiano e os tenentes observam a movimentação de Alberto e seus capangas. Guiomar passa a casa que ganhou de Alberto para usufruto da ONG. Duque compra a mina e coloca no nome de Amaralina. Ester e Taís conseguem o empréstimo para abrir a empresa de turismo. Cassiano revela a Duque que sabe que ele é avô de Amaralina. Ester convida Lindaura para trabalhar com ela e Taís na loja de turismo. Alberto procura o comandante para fazer uma denúncia.

Haja Coração

Lucrécia e Fedora passam mal ao saber que deverão ir ao Instituto Médico Legal. Pedro convida Rebeca para viajar. Leonora faz um procedimento estético em uma clínica veterinária. Aparício confirma a morte de Teodora. Adônis aposta o dinheiro de Nair para as contas da casa. Giovanni confessa a Shirlei que sente falta de Camila. Adônis inventa para Nair que foi assaltado. Começa o velório de Teodora, quando Tancinha chega à mansão.

A Força do Querer

Bibi tenta se explicar para o delegado, e Caio a apoia. Jeiza e Bibi se enfrentam. Bibi exige que Heleninha confirme seu álibi para a polícia. Cibele avisa a Dantas e Shirley que decidiu viajar. Incentivada por Zu, Joyce visita Eugênio em seu escritório. Joyce e Eugênio combinam de viajar juntos, e Mira avisa a Irene. Zeca prepara seu ônibus com a ajuda de Jeiza. Irene sabota o suco de Joyce, que sofre uma reação alérgica e desmarca sua viagem com Eugênio.