Malhação: Toda Forma de Amar

Todos confortam Filipe, que se desculpa com os amigos. Marco inventa para Anjinha que é sócio de Rui no motel, e pede segredo. Regina garante a Serginho e Guga que Max não quer trabalhar com eles por preconceito. Madureira faz uma homenagem a Rita em sua festa, e Filipe, Carla e Lígia se emocionam. Vânia e César se aproximam. Filipe tem uma alucinação com Rita, que afirma ao rapaz que é melhor não aparecer mais. Max decide mudar seu comportamento e aceita ser sócio de Guga e Serginho. Marco conta a Carla sua parceria com Rui, e a empresária desconfia que o marido esteja escondendo algo.

Salve-se Quem Puder

Bia entra para a equipe de Isaac, e Dionice não gosta. Os filhos de Alan zombam da atuação de Petra na novela. Helena incentiva Micaela a viver a paixão que sente por Bruno. Gabi decide ajudar Juan e Mário com a viagem deles para o Brasil. Renatinha descobre que Kyra está viva.

Fina Estampa

Griselda reclama de Antenor e tenta disfarçar seu sofrimento. Tereza Cristina confessa a Renê que não aceita o noivado de Patrícia. Crô teme que Vanessa seja humilhada por Tereza Cristina. Quinzé questiona Guaracy sobre seu interesse em Griselda. Esther e Paulo acertam os últimos detalhes antes do desfile. Tereza Cristina não deixa Crô trocar de roupa para ir ao desfile. Daniel sugere que Antenor fale com Griselda sobre seu jeito. Antenor se desculpa com Griselda. Amália fica nervosa com o beijo de Rafael. Juan, Tereza Cristina e Crô chegam ao local do desfile. Antenor pede para Griselda se vestir com mais feminilidade e arrumar um novo emprego. Paulo e Esther são ovacionados na passarela após o desfile. Tereza Cristina repreende Renê Júnior. Baltazar se enfurece ao ver Solange na televisão e Celeste tenta defender a filha. Antenor pensa em encontrar uma pessoa para fingir ser sua mãe

A Rede Globo não divulgou o resumo dos últimos capítulos de Éramos Seis