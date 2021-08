Magazine Confira o resumo das novelas desta quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Malhação Sonhos Lobão conta para Luiz que descobriu um segredo de Gael com sua filha Karina. Nat comemora a entrada no esquema de Lobão para disputar o campeonato e anuncia a Duca. Pedro e Karina se preparam para acampar na fábrica. Gael e Dandara jantam juntos. Jade se preocupa com a segurança de Bianca. Heideguer se recusa a ajudar Lobão com o segredo de Gael. Jef...