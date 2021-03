Malhação: Sonhos

Gael permite que Pedro faça uma aula experimental, e Karina se candidata a ensiná-lo. Cobra assiste à gravação do clipe para acompanhar Jade, e Lucrécia se incomoda com a presença do rapaz. Pedro consegue fazer Karina sorrir e cobra seu dinheiro de Bianca. Heideguer e Lobão pensam ter visto Alan em uma matéria de jornal e Nat se preocupa. Jade é elogiada na gravação do clipe. Mari comunica a Dandara que voltará para sua cidade, e se despede de Jeff. Dalva e Duca se surpreendem com a possibilidade de Alan estar vivo.

A Vida da Gente

Jonas não apoia Rodrigo. Vitória e Marcos se desentendem. Alice conta para Suzana que encontrou sua mãe biológica. Nanda se revolta ao saber que Jonas mandou Rodrigo sair de casa. Alice consola Manuela. Vivi leva Cris a uma clínica de fertilização. Rodrigo não consegue impedir Nanda de falar para Eva que já sabe que ele é o pai de Júlia. Cris afirma a Vivi que convencerá Marcos e Dora confidenciam um para o outro seus problemas conjugais. Celina conversa com Lourenço e ele acaba aceitando que Rodrigo vá com a filha para sua casa. Eva expulsa Manuela e Júlia de casa.

Salve-se Quem Puder

Dominique ameaça Vitório. Helena se preocupa com Téo, e Hugo lembra que a mulher jamais poderá voltar para o México. Na procura por Renzo, Alexia, Luna e Kyra testemunham Dominique atirar contra Vitório. Renzo reconhece Alexia. Alexia, Luna e Kyra conseguem chegar ao hotel e chamam a polícia. Enquanto documenta a tempestade, Téo é derrubado por um poste e cai desacordado. Pancho acerta o policial que estava na recepção do resort. Kyra acorda com Pancho apontando uma arma em sua direção. Alexia liga para Alan e grava uma declaração de amor para o avô Ignácio. Renzo confronta Alexia.

Amor de Mãe

Lurdes confronta Thelma. Camila e Danilo se desesperam ao saber que Caio precisará de uma cirurgia de emergência. Thelma convence Lurdes a aguardar a situação de Caio para revelar a verdade a Danilo. Magno e Érica estranham o comportamento de Lurdes. Thelma se desespera com a possibilidade de perder Danilo. Lurdes se emociona ao falar com Danilo, e Camila desconfia. Álvaro arma contra Sandro usando Farula. Natália se preocupa com o sumiço de Márcia. Sandro ajuda Farula, mas ambos são rendidos pelo seguranças.