Malhação: Viva a Diferença

Keyla se preocupa com Tonico. Ellen tenta animar Benê. Tina e Lica ficam encantadas com Dóris. Das Dores avisa a Tato para tomar cuidado com K2. Nena chega à festa, e Anderson e Ellen comemoram. Bóris incentiva Edgar a ir à festa no colégio público. Samantha e MB se surpreendem com o show de Fio. Josefina repreende Roney por seu comportamento. Keyla não consegue se afastar de Tonico. A banda Os Caranguejos entra no palco. Anderson elogia a performance de Samantha, e Tina fica enciumada. Keyla se emociona ao ouvir Tonico falar e corre para encontrar Tato. Deco chega à lanchonete.

Novo Mundo

Ubirajara permite que Joaquim fique na aldeia com Anna, Vitória e Quinzinho até provar sua inocência na suposta morte de Elvira. Leopoldina pergunta a Pedro se ele ama Domitila. Peter diz a Amália que foi um erro se envolver com ela. Licurgo acredita que Germana está louca. Wolfgang passa mal e Ferdinando o assiste. Leopoldina se culpa pelo sofrimento de Anna com Thomas. Elvira se disfarça de cigana e reencontra Quinzinho. Leopoldina vai ao encontro de Domitila.

Totalmente Demais

Stelinha e Aparecida convocam Jonatas para jantar na casa de Arthur. Fabinho convida Débora para almoçar em sua casa. Rafael conta para Lili que viu Germano e Carolina juntos. Rafael tenta beijar Lili, mas é interrompido por Fabinho e Débora, que percebe o clima entre o fotógrafo e a dona da Bastille. Débora diz a Lili que trabalha com Fabinho na Bastille. Jonatas se surpreende quando Jojô lhe diz que Eliza está gostando de Arthur. Germano avisa a Rafael que ama Lili e que não tem nada com Carolina. Rafael se sente culpado por ter feito mau juízo de Germano. Rosângela pede a Aparecida para não incentivar que Jonatas fique com Eliza. Arthur leva Eliza a uma boate. Leila questiona Eliza sobre os sentimentos de Jonatas ao vê-la se divertindo com Arthur.

Fina Estampa

Rafael entra na mansão para salvar Amália. Enzo tenta enganar Barinski para descobrir a verdade sobre as miniaturas. Griselda agradece a Rafael por ter salvado Amália. Juan Guilherme recebe um telefonema de Chiara. Griselda suspeita de que o incêndio em sua casa foi criminoso. Tereza Cristina reclama do trabalho de Ferdinand. Renê comemora o sucesso de seu novo restaurante. Enzo consegue informações sobre as miniaturas com Barinski. Renê repreende Griselda por não tê-lo avisado do incêndio. Enzo e Pereirinha invadem o antiquário e se desesperam quando o alarme dispara.