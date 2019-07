Malhação – Toda Forma de Amar

Lara tenta intimidar Isaura. Cléber discute com Anjinha. Rita implora que Isaura deponha a seu favor na audiência de custódia de Nina. Anjinha joga futebol e Cléber desiste de assistir. Serginho pergunta quando Guga revelará seu segredo para a família. Thiago conta para Carla que Marco e Neide se beijaram. Filipe diz a Lígia que acredita em Rita. Raíssa se surpreende ao saber que seu vídeo tem muitos acessos nas redes sociais. Lígia questiona Lara sobre Isaura.

Órfãos da Terra

Fauze ordena que os capangas de Dalila apliquem um corretivo em Bruno. Ali se preocupa com Jamil. Norberto reclama de ver seu filho fotografando o casamento. Laila tenta convencer Jamil a fugir com ela. Fauze leva Santinha e Raduan para jantar no hotel. Missade vê Elias e Helena juntos e fica abalada. Fauze faz um vídeo dele com Raduan e envia a Dalila. Jamil descobre que está preso com Laila e avisa a Polícia. Bóris usa Salomé para ameaçar Omar. Missade se preocupa com Raduan. Valéria vê um homem ser levado pelos capangas de Dalila. Padre Zoran consola Missade. Elias se entristece ao saber que Missade não consegue encontrar emprego. Fauze mantém Santinha e Raduan no quarto de hotel. Os capangas de Dalila batem em Bruno. Almeidinha chega ao local do casamento de Jamil. Dalila mostra a Jamil e Laila o vídeo de Fauze com Raduan.

Verão 90

Jerônimo é preso, mas Galdino consegue escapar. Murilo anuncia a prisão de Jerônimo em seu programa. Murilo pergunta a Moana se o filho que ela está esperando é dele. Dandara incentiva Diego a procurar Larissa. Janaína fica abalada ao ver Jerônimo detido no aeroporto. Diego vai até o aeroporto se despedir de Larissa. Kika se revela como a Cantora Mascarada. João encontra Jerônimo na cadeia.

A Dona do Pedaço

Jô inventa uma desculpa para se justificar com Téo. Vivi teme ficar com Chiclete e pede para ir embora com Téo. Lyris pensa em tirar satisfações com Agno. Vivi conta para Téo que Chiclete apontou uma arma para ela e Beatriz ouve a conversa. Britney tem uma ideia para Dorotéia atrapalhar o namoro de Eusébio e Gina. Eusébio se desespera quando Gina sai do quarto com seu travesseiro. Kim chama um padre para a festa que está organizando. Abel estranha Britney não usar o banheiro de funcionários. Rock reclama da demora de Fabiana para engravidar. Jô sente ciúmes de Régis com Maria da Paz. Lyris arma um escândalo na construtora. Téo questiona Maria da Paz sobre o suposto presente de Régis. Vivi cobra uma explicação de Chiclete. Lyris revela a Cássia o que causou a separação dos pais.

Jezabel

Nabote diz a Acabe que sua vinha não está à venda. Jezabel, extremamente irritada, com a prostração do marido. Acabe muito abatido e desgostoso. Jezabel diz a Hannibal que não aceita a recusa de Nabote. Sidônio entra no aposento de Joana e diz que não aguenta mais sua rejeição. Joana o expulsa e depois desaba a chorar. Dias depois, Aisha tentando animar Acabe, que continua deprimido. Jezabel despacha um rolo selado contendo vários papiros e o entrega a Uriel. Uriel parte com um leve semblante de preocupação. Jezabel sorri, satisfeita com seu plano. Abner comenta com Nabote sobre a nova ordem do rei e ele desconfia. Tadeu pergunta qual o motivo do jejum que o rei ordenou. Hannibal conversa com Jezabel e desconfia que o rei tenha enviado as cartas aos anciãos.

Novelas / Resumos do dia