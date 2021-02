Malhação: Sonhos

Gael avança contra René, e Dandara o expulsa de sua casa. Sol promete para Bete que se dedicará aos estudos. Dandara questiona René sobre seu relacionamento com Ana. Pedro sai com Pri, e Karina se incomoda. Marcelo se entristece com a impossibilidade de uma noite romântica com Delma. Duca se desentende com Bianca. Marcelo se encanta por Roberta, dona da academia de natação de Tomtom. Indira repreende Roberta por seduzir Marcelo. Gael provoca René.

Flor do Caribe

Cassiano diz a Dionísio que ele será levado para a Alemanha para pagar pelos crimes que cometeu. Quirino pede Nicole em namoro. A notícia da prisão de Dionísio prejudica os negócios do Grupo Albuquerque, para desespero de Alberto. Taís é escolhida por Jeff para ser a modelo do desfile da coleção de Lino. Natália consegue enviar o relatório da pesquisa a tempo, com a ajuda de Juliano. Sem dinheiro, Guiomar escolhe ficar junto ao filho na mansão.

Haja Coração

Tancinha quase reconhece Guido. Shirlei se surpreende com a visita do padrasto de Felipe. Apolo decide dar uma chance a Tamara. Aparício descobre que Fedora e Leozinho fugiram. Lucrécia e Safira se escondem de Agilson. Tancinha fala de Guido para Francesca. Shirlei sente medo das outras detentas. Nilton tenta falar com Nair, mas ela se afasta. Leonora não consegue contar para Adônis que não é atriz. Agilson é rude com Rebeca. Jéssica chantageia Felipe. Bruna flagra Giovanni ao telefone com Camila. Isabel fala para Tancinha e Beto que o juiz está avaliando o pedido de adoção de Dulce. Tamara descobre que Giba fez uma grave acusação contra ela.

A Força do Querer

Bibi decide procurar por Rubinho, que está no hotel com Carine. Ivan pensa em Cláudio. Joyce sequestra Ruyzinho. Alan e Érica treinam Jeiza para uma importante luta. Bibi agride Carine e confronta Rubinho. Simone deixa escapar para Ritinha que Ruy pediu a guarda de Ruyzinho. O agiota rende Silvana com uma arma e leva objetos da casa como garantia para a dívida . O juiz concede a guarda provisória de Ruyzinho a Joyce e Eugênio. Werneck e outros policiais localizam a casa de Rubinho e Bibi. Jeiza descobre que Caio foi noivo de Bibi. Rubinho jura a Bibi que nunca a traiu e perde perdão à mulher. Ruy vai para a delegacia. Ritinha consegue entrar na casa de Joyce.