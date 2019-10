Malhação: Toda Forma de Amar

Rita fica desconfortável com a presença de Rui, e Filipe nota. Nanda, Jaqueline e Anjinha admiram Rui. Raíssa se preocupa com Rita. Madureira flagra Thiago e Jaqueline namorando em sua sala. Daniel comemora a possível mudança de Milena para Caxias. Serginho sugere que Meg faça um chá de bebê. Raíssa revela a todos que Rui é ex-namorado de Rita. Rita conta a Filipe que Rui a procurou para saber de Nina. Marquinhos ofende Serginho e Guga, e Camelo defende os dois. Carla comenta com Marco sua preocupação com Madureira. Beto se oferece para levar Meg de volta para casa. Rui provoca Filipe. Raíssa desconfia de que Nanda possa ter roubado o caderno de Camelo. Rita se encontra com Rui.

Éramos Seis

Júlio discute com Lola, e Marlene se preocupa quando ouve o filho sair. Almeida se entristece quando Clotilde o manda embora. Shirley confessa a Afonso o que sente por João. Júlio se diverte no cabaré com Marion. Dona Maria tenta convencer Clotilde a se entender com Almeida. Lola pede para Júlio esperar o resultado do prêmio da loteria para conversar com Assad. Carlos combina com os irmãos de dar um presente de Natal para Lola. Shirley avisa a Inês que elas irão morar com João. Almeida conta para Júlio a conversa que teve com Clotilde. Olga passa mal, e Zeca se preocupa. Virgulino é preso, e Júlio e Almeida vão à delegacia para ajudá-lo. João procura Afonso.

Bom Sucesso

Alberto se diverte quando todos os convidados resolvem mergulhar na piscina com Marcos e Paloma. Yuri flagra Gisele beijando Diogo e se decepciona com a moça. Toshi pensa em permanecer no Brasil. Ramon espera por Paloma e os filhos. Pablo decide investir no relacionamento com William. Alberto confirma para Tonho que ele pode voltar a trabalhar na mansão. Nana afirma a Jorginho que decidiu que seu filho é de Diogo. William anuncia a Gisele que revelará a Nana quem é Diogo.

A Dona do Pedaço

Rock afirma a Téo que deseja ficar com Joana e, para isso, precisa descobrir o mistério de Fabiana o mais rápido possível. Maria da Paz conversa com Matilde e deduz que conheceu Joana ainda no berçário. Márcio aconselha Paixão sobre Kim, mas o lutador briga com ele. Jô pede ajuda a William para apagar a fotografia que Fabiana tem contra ela. Fabiana pensa em chantagear Jô. Beatriz descobre sobre a armação de Otávio e Linda para afastá-la de Zé Hélio. Abel pede Britney em casamento. Cornélia convence Britney de que Abel está interessado em seu dinheiro. Jô aciona Rael para conseguir o celular de Fabiana. Maria da Paz recebe uma intimação para depor na delegacia.