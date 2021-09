Malhação: Sonhos

Lobão pressiona Duca para descobrir como o rapaz conseguiu o endereço de Nat. Nat e Karina trocam confidências. Gael e Dandara informam a João que eles irão morar juntos. Sem perceber que é também um pendrive, Karina dá seu chaveiro de luva de boxe para Nat. Bianca parabeniza Jade, que beija Henrique para provocar Cobra. Lobão confronta Duca, e Heideguer salva o rapaz. Cobra avisa a Karina que Dandara e João se mudaram para a casa de Gael. Nat procura Duca na Aquazen. Lobão chega à academia de Roberta.

Nos Tempos do Imperador

Quinzinho ajuda Samuel a despistar Pilar e evitar o encontro dos dois. Lota se alegra ao rever Bernardinho. Pilar é admitida para trabalhar na Santa Casa. Alberto se hospeda no hotel do cassino e se encanta com Clemência. Luísa afirma que Pilar foi enganada por Dolores. Lota exige se mudar com Batista para o Rio de Janeiro. Tonico manipula Pedro com notícias sobre Christie. Guebo cai em uma armadilha de Borges. Samuel procura Pilar.

Pega-Pega

Sabine pensa em como fazer com que Eric perca a guarda de Bebeth. Pedrinho vai à casa de Arlete para agradecer o conselho sobre Rúbia e a convida para jantar. Eric conta a Domênico que Sandra Helena mencionou uma quantia de dinheiro e deduz que sejam os dólares roubados. Eric deixa seu celular cair de propósito ao sair do carro de Sandra Helena, para poder rastrear os passos da ex-camareira. Eric segue o carro de Sandra Helena até o aeroporto. Sandra Helena coloca um pouco do dinheiro roubado em envelopes e envia para os funcionários do Carioca Palace.

Império

Maria Marta se desespera quando Silviano diz que o conteúdo do álbum foi roubado. Lorraine conta o que descobriu para Érika. Cristina se emociona com os convites para a festa de sua formatura. Maria Marta acusa Maurílio de ter roubado o álbum da casa de Silviano. Jurema manda Cora limpar sua casa. Felipe observa Enrico. Cláudio diz a Beatriz que pode perdoar o filho. Cláudio convida Téo para jantar em sua casa. Xana ouve Lorraine marcando um encontro com Érika. Maurílio manda seguirem Josué. Maria Marta surpreende Cristina. Jurema e Reginaldo riem de Cora. Érika descobre que Robertão viajou. José Alfredo pensa em sua lista de suspeitos. Maurílio descobre que Josué está na casa de Maria Ísis.